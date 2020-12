Expert rozebírá Simu: Míč ho nebrzdí, nemá trému jako naši mladí

Hra hlavou a výskok

„Afričtí hráči mají geneticky dané predispozice, aby v této činnosti vynikali. Sima má nejen odpovídající výšku, ale ani váhově na tom není špatně, není těžký. Navíc to není jen o dobrém výskoku, je potřeba mít správný timing, odhadnout dráhu míče a dobře ho trefit. Dostává se výrazně výš než ostatní, má vynikající timing a cit, kdy do hlavy jít. Výborně také anticipuje, kam by míč mohl přiletět, a včas se rozběhne. Je odhodlaný souboj podstoupit, nečeká, že ho centr najde.“