Jablonecký strach o Hrubého. Měl problém se srdcem, přiznal trenér

Takže střídání bylo nevyhnutelné?

„Nechtěli jsme riskovat žádné riziko. Nebyl tam žádný souboj, nic, najednou se mu rozbušilo srdce. Snad to byl jen chvilkový stav a bude v pořádku. Hned odjel na vyšetření do nemocnice."

Znamenalo Hrubého stažení v 31. minutě velký zásah do herního plánu?

„Zásah to byl, protože do té doby nám to uprostřed pole fungovalo. Pokud by nebyl důvod, nesahali bychom do toho. Ovšem Robert řekl, že to nejde, což je dobře. Nemělo cenu něco riskovat. Mělo to vliv na kreativitu uprostřed hřiště a museli jsme stáhnout útočníka Schranze, ale naštěstí jsme to ustáli.“

Mimochodem, jak se vám líbila Hrubého trefa z přímáku z osmnácti metrů od branky?

„Víme, že Hrubého kopací technika je na vysoké úrovni. Bylo to blízko: říkal jsem si, že je to pro leváka přes zeď. Hrubý to trefil za háček a dostali jsme se do vedení. Pro nás je Robert důležitý hráč, už minule ve Zlíně dal krásnou finální přihrávku. S Kubistou i Považancem si uprostřed zálohy vyhověl.“

SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 2:1. Nádherné góly domácích. Severočeši jsou třetí

Proti Bohemians si vyhověl celý tým, máte třetí výhru v řadě.

„Ale nerodilo se to lehce. Bohemka dobře kombinovala a dlouho držela balon. Naopak my jsme po zisku míče o něj hned přišli. Směrem dopředu jsme byli aktivní, třeba Pleštil vytvořil dost zajímavých situací, jenže nám chyběla finální přihrávka. Naštěstí přišel gól Hrubého, který to dobře trefil na stranu gólmana za tyč, a dostali jsme se do vedení.“

A druhý poločas?

„Věděli jsme, že Bohemka bude hrát pořád trpělivě, hra se přelévala ze strany na stranu. Soupeř měl hru pod kontrolou a my zkusili vystřídat krajní hráče, protože Pilařovi s Pleštilem kolem šedesáté minuty začala chybět dravost. Žolíci Jovovič i Ladra hru oživili a měli jsme tři brejkové situace, které jsme nevyřešili dobře. Ovšem Bohemka ani za stavu 0:2 neskládala zbraně. Mrzí mě její kontaktní gól, bránící hráč nechal dát soupeře přihrávku směrem k bráně.“

Další gól jste už nedostali a posunuli jste se na třetí místo po bok Olomouce. Hraje Jablonec znovu o poháry?

„Máme teprve desáté kolo, ještě se nejde bavit o Evropě. Do sezony jsme vstupovali s přáním hrát v horní polovině tabulky. Těší mě předchozí vítězství v Liberci a ve Zlíně, kde jsme ukázali kvalitu a vyhráli. Proti Bohemce to bylo ubojované: má široký kádr a umí pracovat s mladými, proto si tohoto vítězství cením. Je příjemné, že jsme nahoře, ale zatím bych z toho nedělal žádné závěry.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. R. Hrubý, 68. V. Kubista Hosté: 86. Novák Sestavy Domácí: Hanuš – Haitl, Martinec, Zelený, Krob – Považanec (C) (82. Hübschman) – Pleštil (64. Ladra), R. Hrubý (31. Doležal), V. Kubista, Pilař (64. Jovović) – Schranz (82. Čvančara). Hosté: Kouba – Vondra, Köstl, Hůlka (C), Schumacher (80. Vacek) – Vaníček (80. Novák), Květ, Ljovin (80. Osmančík), Hronek (57. Keita), F. Hašek (57. Nečas) – Necid. Náhradníci Domácí: Vajner, Hübschman, Štěpánek, Doležal, Ladra, Čvančara, Jovović Hosté: Kořének, Dostál, Nečas, Keita, Novák, Osmančík, Vacek Karty Domácí: Považanec, V. Kubista, Schranz, Krob Hosté: Hronek, Köstl, Vondra, Ljovin Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou