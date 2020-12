Liga očima fanoušků: Plzeň na Chocholouška, Spartě chybí Kanga

Postup v EL nám ji ale může udělat skoro stejně velkou, nezapomenu ten nával emocí při zápase se Sevillou, snad se dočkám na jaře něčeho podobného. Asi bych měl vychválit Abdallaha Simu, ale neučiním tak, protože jsem to již několikráte udělal v minulosti a všichni vědí, co za hvězdu v týmu máme. Dnes bych chtěl vyzdvihnout někoho jiného, a sice Tomáše Holeše. Nebyl jsem si u něho v minulosti jist, jak velkým přínosem pro nás bude, a nyní je jistě na místě jeho výkony jednoznačně vychválit. Snad se brzy uzdraví, protože od něj můžeme čekat velké věci. Škoda, že na zápas v Leverkusenu nejspíše nebude.

Slavii v uplynulém týdnu čekala dvě zásadní utkání. Nejprve s izraelskou Beer Ševou o postup do jarních bojů Evropské ligy a následně největší utkání ligy, derby. Slavia se s oběma zápasy vyrovnala, jak jen se sluší a patří, oba soupeře k ničemu zásadnímu nepustila a oba porazila 3:0. A z kterého utkání má fanoušek největší radost? Ano, z derby! To je, řekněme, „krátkodobá“ radost, zato intenzivnější.

Naštěstí v tom nejsme sami, sparťani jsou asi ještě marnější než my. Logicky… Naposled jsme porazili je a to jsme od té doby hráli se spodkem tabulky. Bez branky, bez nápadu, jen bušení o ničem. Trenéra vyhazovat nebudu, ale chtěl bych, aby se vrátily na hřiště nadšení, víra a bojovnost. Ne tisíc přihrávek k ho…, ale jedna pořádná a po ní gól. Tak, pánové a do toho! Máte zřejmě štěstí, že nemůžeme být v ochozech. V sobotu bych vám musel sprostě vynadat a asi bych nebyl sám. Je zle! Koukejte s tím něco dělat! Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč!

Hm, tak tohle už je na doktora Chocholouška. Kdy jindy se chytit než teď, na kom jiném než na soupeři, který na nás vůbec neumí. Bohužel, tak zase nic. Prohru s Karvinou nedokážu prostě rozdýchat, špatný, ne, hrozný první poločas a ve druhém akorát křeč. Kádr prý nabitý, ale vypadá to, že slepými náboji. Nedat branku tři zápasy po sobě, to je prostě neumění, a ne smůla. Tak jsme z hrušky zase na zemi a můžeme se drápat zpět.

SPARTA PRAHA: Byli jsme horší. Ve všem…

Derby ukázalo v první řadě to, že na Slavii stále nemáme a ještě to tak asi nějaký čas bude. Penalta by nic neřešila, soupeř by nás nejspíš dřív nebo později začal i tak přehrávat, byli jsme ve všem horší. Do očí vysloveně bil rozdíl v rychlosti, důrazu a agresivním presinku po celém hřišti, a to i za vedení 3:0, čímž nás slávisté nepustili ani do závěrečného tlaku. Nestíhali jsme s nimi běhat. Překvapilo mě, že rychlí a dynamičtí hráči zůstali na lávce, přitom se Slavií je to vždy v první řadě o běhání.

Chybí Kanga. Ne jen úspěšností při penaltách, chybí i jeho drzost, přehled ve hře a to, že se hned nepodělal. Takového hráče prostě NEMÁME! Trápí mě neustálé zdravotní problémy Hancka, něco je špatně. To náhradníci nemají kvalitu odpovídající hráči, který nastupuje se zraněním? Závěr bych chtěl trošku odlehčit a omluvit se obraně, když ji kritizuju za časté chyby: co v posledních ligových zápasech předvádí obrana Barcelony, mého druhého nejoblíbenějšího týmu, tak to aby se pak trenér Koeman zbláznil…

MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT