Mladíci ve Spartě i očima Holoubka: naděje či spící eso. Řekli si o místo?

Tváří v tvář AC Milán se jim nerozklepala kolena. Naopak, talentovaní mladíci Sparty těžkou písemku napsali a hromadně si řekli o šanci i do nedělního ligového utkání na Slovácku. „Pokud budou zdravotně v pořádku, tak si myslím, že minimálně dva se do základní sestavy dostanou,“ potvrdil trenér Václav Kotal. Deník Sport vybral pět jmen, která připadají v úvahu. Logicky mezi nimi chybí zraněný supertalent Adam Karabec. Na koho to tedy padne? Favority jsou Filip Souček a Matěj Polidar.

„Má to složité, protože na jeho pozici je velký přetlak. Bojuje o místo s Davidem Pavelkou a výborným Láďou Krejčím II. Do středu jsou navíc připraveni Bořek Dočkal či Michal Sáček. Nicméně jeho příchod se povedl. Jen to Filip musí unést v hlavě. Ve čtvrtek zahrál výborný zápas, ale musí to ukazovat pravidelně v každém utkání. Sparta výpadky neodpouští, především, když jsou připraveni naskočit jiní hráči.“

„Znám ho ze Sparty a mám ho i v reprezentaci. Jednoznačně patří k lídrům týmu. Na svůj věk je mimořádně mentálně vyspělý. Chce se neustále zlepšovat, má velký potenciál a proti AC Milán ukázal, že v něm má Sparta výborného středního obránce. Je to kluk, který si jde za svým cílem, umí se zkoncentrovat na každý zápas a je přirozený lídr. Když to v sobě máte, z takových věcí jako debut je v Evropě, nemáte vůbec strach. Ale Martin umí hrát ještě líp a dává hodně gólů.“

Znalci podhoubí vyhlášené strahovské akademie se shodují, že takhle perspektivního stopera Sparta už roky neměla. Martin Vitík svým představením proti AC dal těmto vzkazkům punc relevance. Jasně, dopustil se pozičních chyb, logicky plynoucích z nezkušenosti. Taky ale vládl v soubojích a dokázal sbírat první balony. „Znám ho z mládeže, škoda, že se víc nedostával do předfinálních situací,“ mrzelo Kotala. Na základ je ještě asi brzy, první minuty by mu ale slušely. Obrovský talent.

TOMÁŠ WIESNER

23 let, obránce, záložník

PŘÍSLIB

Ligu hrál kvůli zranění naposledy v červenci 2019. Soutěžní zápas 23. září za béčko Sparty v ČFL. „Je to rychlostní typ, je to jeho velká výhoda,“ chválil ho trenér Kotal po utkání. I přes rychlé nohy to měl proti norskému talentu Haugemu složité. Šikovné křídlo ho před gólem vyškolilo. I přesto mu chce Kotal dát šanci. Třiadvacetiletý univerzál ale nemá herní praxi. „Pokud bude v pořádku, dá se s ním pracovat. Doplácel na to, že se ČFL zastavila a Sparta hrála jen ligu a Evropskou ligu.“

Konkurenti: Andreas Vindheim

Přednosti: rychlost, kondice a kvalitní centr

Nedostatky: herní praxe, křehké zdraví

Očima experta Davida Holoubka

„Tomáš má velkou výhodu v rychlosti a kondici. Je to takový kůň, dokáže běhat 100 minut ve sprintu. Má nedostatky ve výběru prostoru, ale to získá se zkušenostmi. Občas se nevyhne nějaké hloupé nevynucené chybě, ale u něj je to jen o tom, aby hrál. Aby se dál zlepšoval, což bude mít na druhou stranu ve Spartě docela složité, protože je tam velká konkurence. Pokud by měl Tomáš další půlrok či rok sedět na lavičce, vůbec by to pro něj bylo dobré.“