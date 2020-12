Dostál po facce v Příbrami: Jak to říct hezky? Jsem naštvaný

Na obličeji měl roušku, ale i přes ni bylo vidět, že s ním lomcuje vztek. „Nevím, jak bych to řekl slušně,“ těžko hledal slova zlínský brankář Stanislav Dostál po porážce 0:1 v Příbrami. „Ševci“ prohráli podruhé za sebou bez vstřeleného gólu a klesli na osmé místo.

Jak vám bylo, když jste odcházel ze hřiště?

„Jak bych to řekl hezky… Jsem strašně naštvaný, že jsme tady prohráli. Nevypracovali jsme si žádnou vyloženou šanci. Nevím, jak bych to řekl slušně.“

V čem byl problém?

„Centry nám létaly pryč, dělali jsme spoustu technických chyb, neměli jsme odražené míče a byli jsme všude pozdě. Nemám nic kladného.“

SESTŘIH: Příbram - Zlín 1:0. Domácí neprohráli čtyřikrát v řadě Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak moc vám chyběl nejlepší střelec Tomáš Poznar, jenž stál kvůli červené kartě z minulého kola?

„Nesmí se stát, že když nám vypadne jeden hráč, celé se to sesype. Poznyho bojovnost a rvavost nám chyběla.“

Jak jste viděl rozhodující situaci ze 72. minuty? Byl v tom kus smůly?

„Přišel zbytečný faul, příbramský hráč byl u lajny zády k naší bráně. A i když jsme měli dva lidi u přední tyče, prolétlo nám to tam. Strašná škoda.“

Příbramský gól padl po standardce, nebylo jich přehnaně moc?

„O poločase jsme se bavili o tom, abychom nedělali fauly kolem vápna a nenabídli soupeři snadné situace. Nesplnili jsme to, ve druhém poločase bylo standardek kolem vápna strašně moc.“

Ve středu vás doma čeká bitva se Slavií. Co musíte změnit, abyste uspěli?

„Musíme to odbojovat, odmakat a hlavně odběhat. Musíme předvést mnohem víc, v Příbrami to bylo málo.“