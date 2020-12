Chyby a slepené góly. Šural nachystal hřebík do rakve, litoval Machálek

Tabulka ukazuje, kdo z nováčků postoupil do nejvyšší soutěže sportovní cestou a kdo od zeleného stolu. A bylo to vidět i v jejich vzájemném zápase, který pro sebe získaly Pardubice dvojitým úderem během dvou minut. „Pak už se těžko vracíte do utkání,“ poznamenal Miloslav Machálek, kouč Zbrojovky, který byl nazlobený zejména na obránce Jakuba Šurala.

Před čtrnácti dny Brno slavně získalo cenný bod na hřišti mistrovské Slavie díky prvnímu ligovému gólu Jakuba Šurala. V sobotu večer o dvě tramvajové stanice blíž však vyšla Zbrojovka zejména vinou dvou Šuralových chyb naprázdno a od poslední Opavy ji dělí jen o gól lepší skóre.

„Předváděli jsme hru, která domácím vyhovovala. Vítězství si zasloužili,“ uznal kouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

Ano, Pardubice v azylu válí, na stařičkém stadionu získaly už patnáct bodů, tedy o pět víc než tradiční nájemce Bohemians.

„Z utkání jsme měli respekt, protože soupeře známe z druhé ligy, kde jsme s ním uhráli akorát bod. Chtěli jsme mu dokázat, že ho dokážeme porazit. Jsme hrozně šťastní, že to takhle dopadlo,“ radoval se pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Vyrovnané utkání, do něhož vstoupila lépe Zbrojovka, pro sebe Východočeši rozhodli dvěma zásahy v rozmezí několika desítek vteřin na začátku druhého poločasu. A pokaždé šlo o parádní akci, žádnou haluz či souhru okolností. Nejprve kombinaci Martina Tomla s Davidem Hufem zakončil ve skluzu Emil Tischler. A vzápětí si vyměnil Ewerton míč s Tischlerem, brazilský záložník jej pak posunul elegantní patičkou na Hufa, který skóroval podruhé.

Bum, bum.

Pardubice - Brno: Parádní kombinaci završil po Ewerthonově patičce Huf, 2:0!

„Dvě nevynucené chyby, nejprve uklouzne Bariš a Šural nepokryje svého hráče. A pak jim znovu Šural nachystá hřebík do rakve. Pak už se těžko vracíte do utkání,“ litoval Machálek. „Opakované domácí porážky mužstvu a jeho psychice neprospívají. Bylo to vidět už v týdnu, že na hráčích je trochu deka. Tak zkušený hráč jako Šural nemůže takovou věc udělat, přitom mu to neustále vysvětlujeme, že hrajeme na bezpečnost. Ale asi s tím nic neuděláme,“ dodal smířeně.

Oba údery přišly tak rychle po sobě, že dostaly pod tlak nejen hosty, ale i hlasatele a televizního grafika. Sotva oznámili jednu změnu stavu, už to bylo zase jinak.

„Od nás bylo dobré, že jsme do toho po prvním gólu šli dál a pokračovali v tlaku, takže se nám podařilo náskok hned navýšit,“ kvitoval Novotný. Tischler a Huf jsou se čtyřmi zářezy nejlepšími střelci týmu, Huf se navíc trefil ve čtvrtém zápase za sebou.

V nastaveném čase sice zápas ještě zdramatizoval Ondřej Pachlopník, který po kiksu náhradníka Lukáše Huška snížil na 2:1, ale víc si hráči v černých dresech nezasloužili. Byť šikovný Pachlopník ještě v prvním poločase napálil tvrdou střelou břevno.

„Domácí byli statečnější. Musíme to hodit za hlavu, zvednout se, být hrdí. Ať nejsme za otloukánky,“ pravil zklamaný Machálek.

Pohled Jakuba Konečného:

Čerstvý pramen

Kdyby Pardubice měly odpovídající vlastní stadion, byly by nováček jako lusk. Nejvyšší soutěž oživily atraktivní hrou, která nese výsledky – a nestojí zdaleka pouze na zkušených hráčích, jak bývá v Česku zvykem. Spíš naopak.

Motor středové řady představují Emil Tischler, Tomáš Solil a Michal Hlavatý, všechno adepti na dres reprezentace U21. Tischler a Hlavatý sice v Pardubicích pouze hostují ze Slovácka, respektive z Plzně, ale na přestup prvně jmenovaného má východočeský klub opci.

A v útoku střílí góly jedenadvacetiletý David Huf, trefil se už ve čtvrtém zápase v řadě.

FORTUNA:LIGA našla v Pardubicích čerstvý pramen, který potřebovala.