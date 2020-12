Rada dovedl Jablonec k výhře: Bolí mě na prsou, bylo to krušný

O přestávce roztočil hlasivky do maximálních obrátek, ve druhém poločase koučoval v mrazivém večeru jen ve svetru. Jako správný hráč za stavu 0:2 promíchal sestavu a udělal tři změny. Petru Radovi v utkání s Plzní razantní tahy vyšly, jeho Jablonec v zajímavé bitvě utkání otočil a doma urval tři body. „Dal jsem do toho, co by zbylo z mé kariéry,“ culil se po výhře 3:2 severočeský bouřlivák.

Bylo těžké dostat se do zápasu po tak špatném začátku?

„První poločas jsme byli horší, Plzeň vedla zaslouženě. Dostali jsme zbytečný první gól, otevřeli jsme pravou stranu a Plzeň to dobře řešila a dostala se do vedení. Ke konci poločasu přišel druhý gól, bylo to dobře kopnuté a Beauguel na to správně naskočil, náš hráč ho neatakoval. Hráče jsem na to upozorňoval, mrzí mě, když takhle při standardce nepokrejeme soupeře. Neustáli jsme to, Plzeň byla aktivnější, dopředu živější. My jsme hlavně na prvné straně hráli složité balony.“

Udělal jste o přestávce v kabině velkou bouřku?

„Kdybyste to slyšeli, tak byste to možná nepřežili. Ještě teď mě bolí na prsou, bylo to krušný. Musel jsem zvýšit hlas, udělali jsme tři změny a zabralo to. Už za stavu 0:1 jsem věděl, že o poločase uděláme změny, shodli jsme se na tom s ostatními trenéry. Neříkám, že nám Pilař a Pleštil prohráli zápas. Ale Ladra a Jovovič to na krajích oživili, dali jsme tam také druhého útočníka Martina Doležala.“

Povedlo se, Doležal téměř na rok přesně protrhl čekání na ligový gól.

„Jsem za něj šťastný, čekal na gól dlouho. Má za sebou dlouhodobé zdravotní problémy, skoro tři měsíce, což je na jeho věk a skladbu těla hodně. Zranění se mu vracelo, tříselný kanálek nebyl dobrý. Když už mohl na hřiště, znovu se zranil a musel podstoupit hloubější vyšetření, až teď o těch pauzách to dotrénoval. Pořád mu to ale nepadalo, nebyl tak efektivní. Dneska pro tým odvedl hodně dobrou práci korunovanou krásným gólem, to každého hráče povzbudí do dalšího výkonu.“

Bál jste se, že o vedení na konci přijdete?

„Když jsme srovnali na dva dva, říkal jsem si, že jsme z nejhoršího venku. Ale čekal jsem, že Plzeň bude chtít tři body. Střídající Ladra to udělal nádherně a křižnou střelou jsme šli do vedení. Dát tři góly za poločas určitě stojí za zmínku. Na konci jsme měli štěstí, Ondráškovi to Martinec vykopával z prázdné. Plzeň chtěla vyrovnat, měla tam rychlostní typy, směřovala to do nákopů, někdy jsme to bránili i se štěstím. Vítězstí si vážíme.“

Potěší trenéra, když udělá tři změny v poločase a zápas tím rozhodne?

„Jak jsem říkal, už za stavu 0:1 jsem byl o střídání rozhodnutý. Dva střídající hráči dali branku, Tomáš Ladra tu vítěznou, o to víc to potěší. Ale je to o štěstí. Někdy do toho hrábnete a nic tam nepadne, dneska jsme měli šťastnou ruku všichni, s trenéry jsme se na střídání shodli, že bude dobré to o poločase oživit.“

Pokud by byla Plzeň v optimálním rozpoložení, přišla by o dvougólové vedení?

„Pro mě je Plzeň pořád kvalitní tým. Mají období, kdy jim to tam nepadá, tři zápasy byli bez gólu. Do zápasu šli nabuzení, to bylo při vstupu do hry vidět. Vstřelili dvě branky. Ale nechci se moc pouštět do jejich hodnocení, to je jejich problém. Ale pokud by byli v laufu, bylo by strašně těžké otáčet zápas z 0:2. Někdy se to povede jednou za sezonu, proti Plzni je to umění, ceníme si toho. Plzeň je dlouhodobě mezi nejlepšími třemi týmy v Česku, u nich je to jen o trpělivosti, potřebují se chytit nějakým výsledkem. Ale nechci jim do toho zasahovat, já jsem rád, že jsme vyhráli. Ještě řeknu, že my se nevzádáme proti nikomu a já ani za stavu 0:5.“

Musel jste hráče o přestávce hodně nabudit?

„Spíš jsem na hráčích cítil, že jsou zbytečně zakřiklí. Už před zápasem jsem jim říkal, jdeme si to s nima rozdat, pokud bude Plzeň lepší, nedá se nic dělat, ale my musíme ukázat kvalitu. Teď jsem vyčerpaný, bolí mě na prsou, na zadku, dal jsem do toho, co by zbylo z mé kariéry.“

Budete v kabině něco opravovat?

„Tady je všechno přivrtané, ne, že bych o poločase chtěl něco rozbít. Zvýšil jsem hlas, prože jsme věděli, že to hráči potřebují, potřebovali vlít adrenalin do žil.“

Mrzí vás, že takový zápas byl bez diváků?

„Dneska diváci přišli o dobré utkání, dva rozdílné poločasy. Když by na stadion přišlo čtyři, pět tisíc lidí, atmosféra byla jiná a mělo by to náboj, takových zápasů v sezoně zatím tolik nebylo. Škoda, že tady lidi nejsou, podle mě by tady mohli být, kdyby fungoval nějaký režim... Doufám, že aspoň lidé u televize si to užili a v téhle době viděli zajímavý devadesátiminutový program.“

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:2. Neskutečný obrat! Viktoria promrhala šance, Guľa na hraně Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58. Doležal, 66. Zelený, 77. Ladra Hosté: 12. Bucha, 45+1. Beauguel Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný – Považanec (C) (90+4. Čvančara) – Pleštil (46. Ladra), R. Hrubý (46. Doležal), V. Kubista, Pilař (46. Jovović) – Schranz (87. Hübschman). Hosté: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), Limberský (84. J. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Al. Čermák (73. Ondrášek) – Kayamba (64. Alvir), Beauguel, Ba Loua (84. Káčer). Náhradníci Domácí: Hrubý, Haitl, Hübschman, Ladra, Jovović, Čvančara, Doležal Hosté: Staněk, Pernica, Kovařík, Alvir, Káčer, Hořava, Ondrášek Karty Domácí: Schranz, V. Kubista Hosté: Al. Čermák, M. Havel, Káčer Rozhodčí Hrubeš – Hock, Vodrážka Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Guľa: Přestali jsme hrát naším způsobem, navíc tři góly, je to neakceptovatelné