Pavelka: Výhra urvaná na sílu. Do zimy chceme všech devět bodů

Okolnosti ho znovu zavály na nezvyklou pozici stopera. I z ní ale dokázal David Pavelka (29) udeřit. Jeho trefa v 84. minutě měla cenu zlata, pro Spartu totiž znamenala zisk všech bodů z horké slovácké půdy. „Dokázali jsme to urvat na sílu, to nám dodá sebevědomí,“ radoval se zkušený univerzál po výhře 2:1.

Byla to jedna z mála pohledných akcí Sparty. Ale zaklapla do sebe náramně. Nejprve rychlá kombinace na pětníku, pak Pavelkův náběh, svižná klička a zakončení na přední tyč. Dílo dokonáno.

První gól po přestupu do Sparty a hned vítězný. Lépe už se to nemohlo sejít, že?

„Bylo to za tři body, takže asi ano. My jsme to potřebovali, teď jsme totiž měli špatnou výsledkovou sérii. Moc jsme to chtěli zlomit, což se povedlo. V zápase byly horší i lepší pasáže, ale dokázali jsme to urvat, což je pro nás hodně důležité.“

Bezprostředně po brance jste běžel směrem k vaší střídačce. Velká euforie?

„Já jsem běžel za Šmardysem (asistent Michal Šmarda). Co jsem se vrátil, měl jsem paradoxně v každém zápase nějakou šanci. Akorát mi to tam nepadalo, i když na tréninku góly dávám. Šmardys mi před utkáním říkal, že mi to tam konečně spadne, což se potvrdilo. Jsem za to moc rád.“

I svůj první gól v dresu Sparty jste před mnoha lety dal tady v Uherském Hradišti. Vzpomněl jste si na to?

„V ten okamžik ne, ale před zápasem jsem si na to vzpomněl. Střelecky se mi tu daří, určitě sem vždycky budu jezdit rád. (usmívá se)

Slovácko platí za tým, proti kterému se nikomu nehraje dobře. Jak cenné jsou tyhle body?

„Bylo to potřeba urvat. Teď jsme dost bodů poztráceli, tak jsme to chtěli vylepšit. Máme před sebou ještě tři zápasy a naším jasným cílem je z nich získat devět bodů. Chceme se dál držet na špici.“

I když se vám herně nevedlo podle představ, výhru máte. Je to ukázka vnitřní síly mužstva?

„Jednoznačně, tohle naší sílu potvrzuje. I když to nejde tak, jak bychom chtěli, dokážeme to urvat na sílu. Dodá nám to sebevědomí do dalších zápasů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Jurečka Hosté: 16. Juliš, 84. Pavelka Sestavy Domácí: Bajza – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – Navrátil (89. Hellebrand), Havlík, L. Sadílek (89. Kubala), Kohút (73. M. Petržela) – Jurečka (81. Mareček) – Kliment. Hosté: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Ladislav Krejčí ml., Souček (60. Sáček), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (90. Matěj Hanousek) – Moberg Karlsson (80. Plavšić), Juliš. Náhradníci Domácí: Nemrava, Mareček, Petržela, Šimko, Hellebrand, Kubala, Tomič Hosté: Sáček, Minčev, Hanousek, Polidar, Plavšić, Trávník, Heča Karty Domácí: Kliment, Kalabiška Hosté: Moberg Karlsson, Juliš Rozhodčí J. Machálek – P. Blažej, J. Hurych Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

