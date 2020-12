Krásné góly, slabý Dočkal i Svědíkův fén. Co ukázal boj Slovácka a Sparty?

Očekával se lítý boj o každý metr trávníku. A taky to byl lítý boj o každý metr trávníku. Sparta si prožila na Slovácku velmi krušných devadesát minut, svého soupeře výrazněji nepřehrála a k vydřené výhře 2:1 doklopýtala především pomocí dvou opravdu povedených ofenzivních manévrů. Podívejte se, co všechno dramatická bitva v Uherském Hradišti ukázala.

Co ukázal souboj Slovácka se Spartou?

Sparťané vysekli během lítého boje na Slovácku de facto pouze dvě akce, které měly opravdu vysoké parametry. A pokaždé z toho byl gól. Nejprve Ladislav Krejčí mladší narýsoval krásný pas na svého jmenovce, ten si pohlídal ofsajdovou lajnu a levačkou z prvního dotyku našel volného Lukáše Juliše. Elitní útočník pálil do prázdné branky. V samotném závěru pak po svižné kombinaci na pravém křídle Andreas Vindheim prohodil balon mezi dvěma hráči soupeře na Davida Pavelku, jenž v šestnáctce oklamal Daniela Marečka a ranou na bližší tyč určil definitivní skóre. „První gól byl skvělý. Krásný pas na levou stranu, centr, Julda zakončil. Pak nám rozhodčí po konzultaci jeden neuznal, ale naštěstí se nám podařilo ještě jeden vstřelit díky Pavelkovi. Jsem spokojený,“ usmál se kouč Václav Kotal.

Čtvrteční duel s Celtikem pro karetní trest sledoval jen z tribuny, na Slovácku se do základní sestavy vrátil. Svým výkonem ale Bořek Dočkal rozhodně nepřesvědčil. Nestačil rychlostně, navíc lacino poztrácel spoustu balonů. Zároveň s výjimkou kolmice na Davida Moberga Karlssona ve druhém poločase nenabídl ani nadstavbu v podobě kreativity v předfinální fázi. S ohledem na takový výkon je s podivem, že na hřišti vydržel celých devadesát minut. „O střídání jsem nepřemýšlel. Terén byl strašně těžký, což je pro tvořivé hráče vždycky problém. Kontrola balonu byla složitá. Chyby dělá každý, věřím, že to na něm nezanechá stopy, i když pár míčů pokazil,“ zhodnotil Kotal.

Slovácko - Sparta: Okamžitá odpověď! Juliš doklepl míč do sítě po Krejčího centru, 1:1

V posledních týdnech na jeho hlavu padala lavina kritiky, v Uherském Hradišti se Ladislav Krejčí starší alespoň částečně vykoupil. Především tedy v prvním poločase, kdy nabídl několik dobrých průniků po křídle. Především se však zapojil do brankové akce, kdy si nejprve pohlídal ofsajdové postavení a pak levačkou z prvního dotyku přihrál na gól Lukáši Julišovi. Po změně stran už se do hry tolik nedostal, přesto nastínil možné lepší zítřky. „Nerad hodnotím hráče z voleje po zápase. Nejdřív se musím podívat na video, ale Láďa určitě patřil k těm lepším hráčům,“ pokýval hlavou Kotal.

Rudá laxnost v defenzivě

První gól Slovácka? Určitě se mu dalo předejít. Stačilo jen, aby Bořek Dočkal podstoupil souboj s centrujícím Michalem Kohútem. Aby Andreas Vindheim ve vzduchu čelil hlavičkujícímu Michalu Kadlecovi. A aby Dávid Hancko včas nabral zakončujícího Václava Jurečku. Nestalo se ani jednoho z toho, proto Florin Nita lovil míč ze sítě. A ve druhém poločase mohl znovu, kdyby lépe zamířil Jan Kalabiška, kterému opět dopřál spoustu prostoru Vindheim. „Ještě jsem neviděl záznam. Přenášeli to ze strany na stranu, to jsme věděli, ale byly to jen dva centry. Zbytek jsme zvládli.“ prohlásil sparťanský kouč.