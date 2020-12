Maradonova „10“: v Česku ji nosí hříšník i Korejec. Jak je to ve Slavii?

Kteří hráči nosí ve FORTUNA:LIZE číslo deset? • FOTO: koláž iSport.cz Deset! Mít tohle kulaté číslo na dresu, to je výsada. Nebo bývala. Vždyť je to tradiční odznak špílmachrů. Mimořádných hráčů, kolem nichž se vše točí. Hvězd, které samy rozhodují zápasy. A hlavně: Diega Maradony! Po smrti argentinské legendy ostatně vyzval trenér André Villas-Boas FIFA, aby unikátní fotbalové numero navždy vyřadila z oběhu. Co by se pak stalo, kdyby zmizelo z české ligy? Kteří hráči mají tu čest ho nosit? Server iSport.cz se pustil do malé rekapitulace u všech osmnácti klubů nejvyšší soutěže – a výsledek mnohdy překvapí. Vedle klasických „režisérů“ narazíte na hráče na jiných pozicích, talenty i několik cizinců, z nichž jeden je z Jižní Koreje a jiný z Gambie. Trochu zamotané je to pak v pražské Slavii...

1. FC Slovácko – Jan Navrátil Krajní, technicky solidně vybavený záložník kroutí ve Slovácku už pátou sezonu. V lize se etabloval v Olomouci a zkoušel to i v Liberci, po pádu Sigmy do druhé ligy se na sever Čech stěhoval v létě 2016 spolu se středopolařem Petrem Ševčíkem. To mohlo být pro všechny terno. „Už má určité zkušenosti a fotbalově je ve výborném věku. Navíc je to krajní záložník, který dává celkem dost gólů, což u tohoto postu není zcela obvyklé,“ radoval se z přestupu kouč Slovanu Jindřich Trpišovský. Navrátila měl stejně jako Ševčíka dobře zmapovaného. „Když mu bylo dvacet, patřil k největším talentům našeho fotbalu. Věřím, že z něj dokážeme dostat to nejlepší a že se o něm zase bude mluvit,“ těšil se. Jenže zatímco příchod Ševčíka byl bingo a úspěšný trenér si ho pak vzal s sebou do Slavie, parťák z Hané vydržel pod Ještědem pouhý půlrok, během něhož doplatil krom jiného na slabou koncovku. V lednu 2017 se stěhoval se do Slovácka, kde se zabydlel. Pro šikovného hráče, o něhož se svého času zajímala i Sparta, je to nejspíš výkonnostní strop. Sparťan Costa zastavuje průnik Jana Navrátila ze Slovácka • Foto Pavel Mazáč / Sport

Baník Ostrava – Milan Lalkovič Číslo, jemuž dělal ve slezském velkoklubu v minulosti čest třeba špílmachr Radek Slončík, patřilo donedávna bývalému slávistovi Robertu Hrubému. Odchodem na hostování do Jablonce se však v létě uvolnilo, a tak po něm sáhl Slovák Milan Lalkovič, jenž do té doby nosil devatenáctku. Krajní záložník původem z Košic platil za velký talent slovenského fotbalu, ve čtrnácti letech se dokonce objevil v Chelsea, ale neprorazil a stal se přeborníkem v hostování. Protloukal se i v Česku, kde oblékal dres Mladé Boleslavi a Olomouce, nikde se však nestal členem základní sestavy a oporou. Ani v Baníku se to zatím nedaří. A léta běží, už je mu osmadvacet... Milan Lalkovič z Baníku si kryje míč před jabloneckým Jakubem Považancem • Foto ČTK / Radek Petrášek

Fastav Zlín – Lamin Jawo Také ve Zlíně přenechali desítku cizinci, v tomto případě gambijskému útočníkovi, který do klubu přišel v lednu tohoto roku po letech strávených v druhé a třetí italské lize. V Česku začínal v Jihlavě, kde si padl do oka s obráncem Mohamedem Tijanim z Pobřeží slonoviny. Na Vysočině strávil jen jednu sezonu a hned to šel zkusit do nejvyšší soutěže. „Hráči mé postavy bývají obvykle pomalejší, ale já jsem pravým opakem, rychlost a technika jsou jedny z mých největších předností. Co se týče postů, na kterých můžu hrát, tak je to hrotový útočník, podhrot a taky kraj,“ charakterizoval se sám. Na hřišti je se svými 195 centimetry pětadvacetiletý bijec nepřehlédnutelný, stejně jako někdy svými přelivy, které si sám vytváří, ale chtělo by to vyšší produktivitu. Zlín - Brno: Jawo si počkal na zadní tyči a zvýšil vedení Fastavu, 3:1

FK Teplice – Pavel Moulis Když má den, tak dokáže devětadvacetletý záložník předvést velké věci a být hlavní postavou zápasu. Jen kdyby jich tak bylo víc... Na severu Čech to důvěrně zná od útlého věku, a i když se pak vydal na pouť českou ligou a zkoušel to v Jablonci, Příbrami i Olomouci, v létě 2018 se nakonec zase vrátil do Teplic. Technický levák, který se dlouho viděl na opačné straně hřiště, si věří v soubojích jeden na jednoho, umí podržet míč, rozhýbat hru a dostat se do zakončení, jeho specialitou jsou góly z nečekaných úhlů. Mohl by se rozhodně trefovat častěji, protože vystřelit umí, jenže často chtěl akci dotáhnout až ke střele do prázdné brány. Mladá Boleslav - Teplice: Moulisova luxusní rána zapadla přesně za Mikulce, 0:1

Bohemians Praha 1905 – Jakub Nečas Kamil Vacek? Chyba lávky. „Klokani“ samozřejmě vědí, že má pětadvacítku. Výsada nosit dres s číslem 10 patří mladému záložníkovi či „papírově“ útočníkovi Jakubu Nečasovi. Sparťanský odchovanec debutoval v lize za Mladou Boleslav, záhy však byl převelen do Ďolíčku. Před dvěma lety se jeho hostování změnilo v přestup, k potěše tehdejšího kouče Martina Haška staršího. Pětadvacetiletý rychlík by potřeboval víc než jen střídat na nějakou tu čtvrthodinu nebo půlhodinu. Útočník Jakub Nečas z Bohemians v hlavičkovém souboji se slováckým Stanislavem Hofmannem • Foto ČTK / Dalibor Glück

Zbrojovka Brno – Antonín Růsek V Brně mají dva obrovské talenty. Když je na jaře ještě ve druhé lize čekala v den utkání s Duklou maturita v Kladně, Zbrojovka pro ně dokonce poslala vrtulník, jen aby je měla k dispozici... Desítka by přitom víc slušela dvacetiletému Ondřeji Pachlopníkovi než o rok staršímu Antonínu Růskovi – vždyť první z parťáků je zvyklý operovat ve středu zálohy, nebojí se soubojů jeden na jednoho a uplatňuje fotbalovou vyčuranost. Číslo deset však nosí na zádech Růsek, hbitý útočník, jenž v minulé druholigové sezoně nasázel dvanáct gólů. Možná by mu však neškodilo, kdyby si od Pachlopníka vzal kus větší drzosti a byl méně čitelný. V této sezoně má dosud na kontě dvě trefy. Antonín Růsek se prosadil v přípravném utkání proti Olomouci • Foto ČTK / Luděk Peřina

FK Jablonec – Miloš Kratochvíl Jestli by se u někoho číslo deset na dresu očekávalo, tak u typického středního záložníka Roberta Hrubého, jenž přišel před sezonou na hostování z ostravského Baníku. Tam ji také bývalý slávista nosil. Jenže v Jablonci už byla zabraná: měl ji v moci univerzální voják ze zálohy Miloš Kratochvíl. S fotbalem začínal dokonce v Ajaxu – i když v FK Ajax Kolová, obci pod Karlovými Vary. Od nich pak přešel do žáků Viktorie Plzeň, střelec pěti ligových gólů hrál i za Senici a brněnskou Zbrojovku. Až pak bývalý mládežnický reprezentant ukončil putování po hostováních a boss Miroslav Pelta ho povolal do svého klubu. Mimochodem, Hrubý si vybral osmičku... Jablonecký Miloš Kratochvíl během zápasu 2. předkola Evropské ligy proti Pjuniku Jerevan • Foto Pavel Mazáč / Sport

Mladá Boleslav – Martin Graiciar Na desítku by měl mít automaticky nárok veterán Marek Matějovský, další z rozených špílmachrů. v „Bolce“, ale i ve Spartě sázel na svou oblíbenou osmičku. Číslo deset si tak „přivlastnil“ až v průběhu sezony, konkrétně v říjnu, kmenový útočník italské Fiorentiny Martin Graiciar. Tomu se i kvůli zdravotním trablům nepovedlo hostování ve Spartě, chvíli se hovořilo o zápůjčce jedenadvacetiletého útočníka do Slavie, v níž by se potkal stejně jako v Liberci s trenérem Jindřichem Trpišovským. Nakonec se ale zkouší prosadit ve středu Čech, nově pod koučem Karlem Jarolímem. Už by měl zaznamenat progres, jinak nadobro ustrne. Martin Graiciar nosí desítku v Boleslavi • Foto Twitter FK Mladá Boleslav

Viktoria Plzeň – Jan Kopic Ve Štruncových sadech na kulatou desítku nikdy nezapomenou. Pavel Horváth ji, řekněme, naplňoval ve všech ohledech... Vynikající záložník a vyhlášený vtipálek byl spolu s Pavlem Vrbou strůjcem historických úspěchů a místo sebe nechával běhat míč. Dnes dres se slavným číslem nenosí nikdo ze „tří králů“ ve středu zálohy: Pavel Bucha má na trikotu 20, Lukáš Kalvach 23 a Aleš Čermák 25. Numero deset tak po „Horvim“ převzal a už pět let ho má v „pronájmu“ Jan Kopic, jenž na něj byl zatížený už v Jablonci. Technický krajní záložník s dobrým zakončením, který by přitom byl podle tradičního číslování klasickou sedmičkou, to dotáhl až do reprezentace, ovšem už nějaký čas střídá povedené výkony s méně výraznými. Jan Kopic (vlevo) a Lukáš Kalvach (vpravo) oslavují první gól do sítě Mladé Boleslavi • Foto Pavel Mazáč / Sport

FK Pardubice – Sang-hjuk Lee Pozor, asi největší překvapení. S nadsázkou řečeno, desítka na východě Čech pečetí rozvíjející se fotbalové (východo)česko-(jiho)korejské přátelství. Sang-hjuk Lee se v Pardubicích spolu s dalším spoluhráčem objevil v roce 2019 na doporučení svého krajana a bývalé akvizice tamějšího FK Daewona Kima. Devatenácté narozeniny oslavil talent z mládežnických výběrů Daegu FC už na soustředění s novým týmem – a poznáváním tuzemských reálií díky startům v zimní Tipsport lize. „Fotbal jsem hrál od dětství, ale oficiálně jsem začal hrát od devíti let,“ řekl pro klubový web. „Myslím, že zde mohu fotbalově vyrůst. Věřím, že tým i trenér mi v tom pomohou. Mým přáním je prosadit se v Pardubicích a zahrát si vyšší fotbalovou soutěž,“ dodal. Jihokorejský záložník má zatím ve FORTUNA:LIZE jediný start, v srpnu byl u prohry 0:1 v Jablonci. Jinak okusil druhou nejvyšší soutěž, nynější sezonu sbírá starty za třetiligové béčko. Pardubický Sang-hjuk Lee • Foto FK Pardubice

Sigma Olomouc – Jakub Yunis Hanácké číslo 10 žije! Trvalo to dlouho, ale útočník Jakub Yunis, jemuž by slušela klasická devítka, se zase gólově připomněl. A pořádně kuriózně: v posledním, jedenáctém ligovém kole tak vylekal teplického brankáře Luďka Němečka, že při výkopu upustil míč – a olomoucký forvard ho pohodlně poslal do jeho brány. Je to k neuvěření, ale před tím naposledy skóroval 19. dubna 2019. Yunisův otec pochází z Iráku a tahle země také začala českého mládežnického reprezentanta lákat do své seniorské reprezentace, byť ještě ani nenastupoval za áčko Sigmy. „Jsem Čech a napůl Arab,“ říká o sobě dlouhán, jehož na sociálních sítích sledují tisícovky fanoušků z Blízkého východu. O jeho služby se zajímal Baník či Jablonec, ale Yunis zůstal na Hané. Pořád platí, že na sobě musí zapracovat a nastupovat a střelecky se prosazovat nepoměrně častěji. Jakub Yunis tleská fanouškům po jednom ze zápasů • Foto Profimedia.cz

Sparta Praha – Bořek Dočkal Tak na Letné je vše na svém místě. Tedy alespoň pokud jde o to, zda posvátné číslo odpovídá „pracovním povinnostem“. Bořek Dočkal má ovládat střed pole, být mozkem fotbalových operací letenského mužstva a s kapitánskou páskou platit za jeho lídra na hřišti i v šatně. Jedni v něm tyhle vlastnosti stále vidí a upozorňují na vytříbenou techniku, přesné pasy na dlouhou vzdálenost a filigránské rozehrávání standardních situací, kritici poukazují na nižší rychlost či rezervy v defenzivě. „Rozhodně pro něj není příjemné, když se každých čtrnáct dní týden píše, jestli stačí, nebo ne. Bořek je, jaký je, už se nezmění. Když se vracel do Sparty, věděli jsme, co může nabídnout, a to plní,“ řekl bývalý reprezentant Vladimír Šmicer v pořadu Ligový insider. „Potřeboval by vedle sebe rychlejší a silnější hráče. Kdyby je měl, Bořek by měl pro tým velký přínos.“ Kapitá nSparty Bořek Dočkal v utkání Evropské ligy proti Lille • Foto Martin Sekanina

České Budějovice – Mick van Buren Na jihu Čech si zabral desítku host ze Slavie, který se nevešel do nabitého kádru obhájce titulu. Nizozemský útočník či ofenzivní záložník potřeboval hlavně hrát: půlrok strávený v jeho domovině, konkrétně Dan Haagu, zhatila epidemie koronaviru. Na konci srpna se tak vydal do Českých Budějovic, kde o něho hodně usiloval trenér David Horejš, známý tím, že ho inspiruje herní styl slávistického kolegy Jindřicha Trpišovského. „Jsem si jistý, že stále mám Slavii co dát, jsem o tom přesvědčený, ale teď bych zde hledal herní vytížení obtížně, což mi hostování umožní. Zůstávám v české lize, trenéři mě budou mít na očích a budou vědět, co dělám. Jak pro klub, tak i pro mě je hostování nyní nejlepší volbou,“ řekl Van Buren při příchodu na půlroční hostování klubovému webu. To, že by se mu v Edenu ještě nabízela lákavá perspektiva, se nezdá příliš pravděpodobné, nicméně Budějovicím pomáhá k restartu po krušném začátku sezony. Jeho zkušenosti byly znát třeba i proti Spartě, některé nebezpečné situace, které vytvořil, mohli spoluhráči využít lépe. Zatím tak má dvě asistence. Plzeňský kapitán Jakub Brabec v souboji s budějovickým Mickem van Burenem • Foto Michal Beranek / Sport

FK Příbram – Zdeněk Folprecht Ve středu Čech je všechno „v pořádku“. Zdeněk Folprecht byl špílmachrem odjakživa. A taky se mu prorokovala velká budoucnost. Hlavně když byl lídrem sparťanského dorostu, kde s ním setkal i kouč Jindřich Trpišovský – a pak si to o pár let později zopakovali na Žižkově a v Liberci. „V sedmnácti letech to byl jeden z nejkvalitnějších hráčů, které jsme ve Spartě měli. Taky jsem si myslel, že se prosadí ještě víc. Byl to mimořádně herně inteligentní hráč, charakterní, s dobrým rodinným zázemím,“ vzpomíná bývalý šéf letenské mládeže Milan Bokša. „Uměl i přitvrdit, ale jeden hendikep měl: v rychlosti. Myslím, že to ho pak hodně limitovalo,“ míní. Folprecht si vyzkoušel angažmá i v ázerbájdžánském Něftči Baku a dvakrát v řeckém Pafosu, až letos v létě zakotvil na Litavce. Hlavičkový souboj Dyjana Azeveda z Baníku s příbramským Zdeňkem Folprechtem • Foto Pavel Mazáč / Sport

SCF Opava – Jaromír Blažej Kdo jiný by měl na to slavné numero mít nárok než veterán Pavel Zavadil?! Ten přehled na hřišti i ve dvaačtyřiceti, vůdčí schopnosti... Ale chyba lávky, „Zavoš“ nosí sedmičku. Desítku měl talentovaný dvacetiletý středopolař s dobrou střelou z dálky Filip Souček, ovšem v létě se přesunul na Letnou, kde si vzal šestku a připsal si start i proti AC Milán. Na aktuální soupisce magické numero chybí, na té předsezonní figurovala u teprve sedmnáctiletého obránce Jaromíra Blažeje. Ten ale nastupuje za opavskou „devatenáctku“ a ve FORTUNA:LIZE si ještě nepřipsal jediný zápas. Opava - Mladá Boleslav: Kulhánek přihrál míč pouze na Harazima, který povedenou střelou pravačkou srovnal na 1:1

MFK Karviná – Lukáš Čmelík Další nečekané jméno, ovšem s příchutí maradonovského hříchu. Právo disponovat desítkou má v Karviné čtyřiadvacetiletý křídelní útočník Lukáš Čmelík, jenž v desátém kole teprve debutoval v nejvyšší soutěži. Ale stálo to zato – bylo to rovnou při šokující výhře 1:0 v Plzni. I když jen na posledních sedm minut. Historii má Čmelík o poznání zajímavější a nasvědčovala tomu, že nebude tuctovým hráčem. Odchovanec Žiliny už v šestnácti debutoval ve slovenské lize, zahrál si na mistrovství světa do 17 let. Právě v Žilině ho však tehdejší trenér Adrian Guľa přeřadil do béčka kvůli problémům s gamblerstvím a alkoholem a zlomil nad ním hůl. Někdejší slovenský mládežnický reprezentant se nakonec před čtyřmi lety vydal na zkušenou do švýcarského Sionu. Posléze byl na hostování v polských Gliwicích, kde se potkal s útočníkem Michlem Papadopulosem. Naposledy působil v Dunajské Stredě, kde si ovšem opět pokazil renomé jízdou s 1,5 promile alkoholu v krvi. V létě hledal průbojný rychlík angažmá, až se ho v listopadu dočkal v Karviné. Tam rozhojnil slovenskou kolonii, krajany Dávida Gubu a Christána Herce zná z dřívějších angažmá. „Lukáš je útočný typ, který může hrát z kraje i ve středu. Právě kraj hřiště jsme ještě chtěli posílit a věřím, že Lukáš bude tou správnou volbou. Je to dynamický a výbušný hráč, který s námi už delší dobu trénuje. Dohodli jsme se na smlouvě do konce sezony s následnou opcí,“ řekl pro klubové stránky sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk. Plzeň - Karviná: Čmelík vyhledal Hašu, který zakončoval efektními nůžkami

Slovan Liberec – Jakub Pešek Jeden z mála hráčů Slovanu, nad nímž v poslední době nezasvištělo laso z Edenu – ale co není, může brzy být. Už se spekulovalo o tom, že by mohl nahradit v případě přestupu do ciziny Lukáše Masopusta. Peškovým hendikepem vždy bylo, že patři mezi nejmenší hráče ve svém týmu, na druhé straně se dokázal prosadit. Jeden z někdejších talentů, který to nedotáhl do áčka Sparty, se uchytil v Českých Budějovicích a před dvěma lety se stěhoval na sever. V sezoně 2019/20 podpořil své výkony i střelecky, nasázel sedm gólů. Sedmadvacetiletý rychlík z kraje zálohy zaujal i v reprezentaci při nečekaném debutu proti Skotsku (1:2), kdy pěkně skóroval. Právě nízká střelecká produktivita ho dřív limitovala. „Mám toho odehráno už celkem dost, v zakončení jsem se asi prostě uklidnil. Vím, že čísla vždycky dělají nejvíc a byly doby, kdy jsem nad tím dost přemýšlel, furt jsem chtěl a chtěl. Poslední dobou jsem to nechal být, přestal jsem se tím tolik zabývat. A ono to přišlo skoro samo,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport. Liberecký Jakub Pešek v ligovém zápase s Plzní • Foto Michal Beránek (Sport)