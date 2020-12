iSport podcast: Berbrleaks, suchej hajzl. Sudí dělají hloupé, co aféra?

Suchej hajzl, poděkování od Jaroslava Starky, “politické” pískání… O celou řadu nových termínů obohatily český fotbal úniky z odposlechů a policejních spisů v kauze okolo Romana Berbra. Co nového jsme se dozvěděli o fungování rozhodčích i na nejvyšší úrovni českého fotbalu? Proč jsme se “Berbrleaks” dočkali zrovna minulý týden a co úniky vypovídají o celé aféře? Dělají ze sebe dnes rozhodčí hloupé a ovlivňovali zápasy, nebo se jen snažili vycouvat z nepříjemné situace? Docházelo i na nejvyšší úrovni ke korupci a jak fungoval vliv klubů na rozhodčích a naopak?

Tomu všemu se věnuje první díl nového iSport podcastu s redaktory deníku Sport Ondřejem Škvorem a Janem Podroužkem. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Co je na současné kauze nejzávažnější? Proč šly úniky ven zrovna teď a o čem to svědčí?

13:09 Dělají sudí hloupé? Jakou roli má Josef Krula v aféře a ve Spartě?

34:51 Jak vznikala kniha o Jindřich Trpišovském? Co o ní věděl a řekl sám trenér?

43:14 Nakolik Trpišovského zformoval prales? Kdo je nejdůležitější člen jeho realizačního týmu?

59:18 Co se děje s Musou a má smysl nahrazovat Guľu Radou? Měli mladí sparťané dostat víc šancí?