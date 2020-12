Změny v Brně: kouč Machálek končí, tým přebírá Dostálek

Oscar to proti Brnu zkusil z dálky • Michal Beránek (Sport)

Po hlavičce Micka van Burena skončil míč na tyči, z dorážky ale skóroval Patrik Brandner a poslal České Budějovice v Brně do vedení 2:0 • ČTK / Pavlíček Luboš

Radost pardubických fotbalistů po brance do sítě Zbrojovky Brno • Pavel Mazáč / Sport

Uvolněného místa v Brně by se mohl ujmout Jozef Weber • Pavel Mazáč / Sport

Uvolněného místa v Brně by se mohl ujmout Jozef Weber • Pavel Mazáč (Sport)

Uvolněného místa v Brně by se mohl ujmout Jozef Weber • Pavel Mazáč / Sport

Uvolněného místa v Brně by se mohl ujmout Jozef Weber • Pavel Mazáč/Sport

„Na základě dosavadních výsledků jsme se rozhodli pro změnu na pozici hlavního trenéra. Chtěl bych poděkovat Milošovi za odvedenou práci, výrazně nám pomohl k návratu do nejvyšší soutěže,“ uvedl ke změně sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Zbrojovka od překvapivé výhry v Jablonci víc než měsíc čeká na ligovou výhru. Poslední dva zápasy prohrála s Českými Budějovicemi a v pražském Ďolíčku s Pardubicemi. V tabulce je 17. s pouhými šesti body po jedenácti kolech.

Možnost nástupu Jozefa Webera se nepotvrdila. „Do ledna nikde trénovat nebudu. Se Zbrojovkou ani nejednám,“ řekl Sportu dnes odpoledne kouč, jenž nedávno skončil v Mladé Boleslavi. Tam má stále platnou smlouvu.

Je možné, že se tato varianta dostane do hry po Novém roce. Momentálně je to ale tak, že důvěru dostal dosavadní asistent Richard Dostálek a měl by dokončit podzimní část. Pokud bude mít výsledky, může u týmu zůstat i dál.

„Program je teď hodně nahuštěný, důležité bude zapracovat zejména na psychice hráčů. Abychom středeční utkání zvládli, musíme ze sebe každý dostat absolutní maximum,“ řekl klubovému webu Dostálek.

SESTŘIH: Pardubice - Brno 2:1. Souboj nováčků ovládli Východočeši, zářil Tischler

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Denev na Baníku podlehl tlaku, Hrubeš si věděl rady SESTŘIH: Pardubice - Brno 2:1. Souboj nováčků rozhodly dvě rychlé trefy