Skvělý Nita, ale i Krejčího zkrat. Co ukázal duel Sparty s Pardubicemi?

Co ukázal zápas Sparty s Pardubicemi? • FOTO: koláž iSport.cz Výhra, která se nerodila úplně lehce. Sparta zdolala Pardubice 2:0, přestože její výkon nebyl ideální a nováček ji pořádně trápil. Velký podíl na tříbodovém zisku měl gólman Florin Nita, který zlikvidoval několik velkých šancí Východočechů. Co utkání nabídlo?

Gólostroj Juliš nepolevuje Sparta - Pardubice: Juliš po krásné kombinaci zužitkoval Plavšičův centr, 1:0!

Krejčího červený úlet Ladislavu Krejčímu mladšímu v žilách koluje horká krev. Na hřišti umí pořádně přiložit pod kotel, pro ostrý zákrok nejde daleko. To se o něm všeobecně moc dobře ví. Tentokrát však výrazně překročil hranici toho, co ještě patří na fotbalové trávníky. Za mimořádně brutální zákrok na Tomáše Solila si v utkání Sparty s Pardubicemi vysloužil červenou kartu. Po zásluze. „Souhlasím, že ten faul byl opravdu nepříjemný. Láďa toho po zápase okamžitě litoval, ale přišlo to pozdě, zbytečně oslabuje mužstvo,“ zlobil se trenér Sparty Václav Kotal. Samotný hráč se po utkání omluvil, to ho od potenciálně dlouhé stopky ovšem určitě neochrání. Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK

Souboj bratří Čelůstků V dresu Sparty 31letý Ondřej, v tom pardubickém o dva roky mladší Tomáš. Vůbec poprvé na profesionální úrovni stanuli bratři Čelůstkové v utkání proti sobě. Větší radost po něm mohl mít stoper Letenských. Nejen, že jeho tým vyhrál 2:0, na tříbodovém zisku se podílel druhou brankou, kdy se trefil hlavou po rohovém kopu. Šanci skórovat a v danou chvíli vyrovnat na 1:1 měl i Tomáš, ale narazil na Florina Nitu. „Brácha měl velkou možnost, ale on se trefí v dalších zápasech. Je ofenzivní, dostává se do šancí. Zápas měl pro nás větší náboj, měli jsme mezi sebou i sázku. Prohrál, takže to teď bude muset splnit,“ prohlásil po zápase Ondřej Čelůstka. Sparta - Pardubice: Solil neuhlídal Čelůstku, ten upevňuje vedení! 2:0 Sparta - Pardubice: Obrovská šance! Tomáše Čelůstku vychytal v úniku Nita

Důležitý Nita Dlouho čekal na svou šanci. Když ji konečně dostal, pevně ji chytil, nepustil, ba co víc, post sparťanské jedničky si upevňuje skvělými výkony. Další takový přidal proti Pardubicím. Tým podržel v důležitou chvíli. Při vedení 1:0 nejprve vychytal šanci Tomáše Čelůstky, chvíli nato předvedl doslova bravurní zákrok, kdy byť se přemisťoval, kryl obří příležitost Ewertona. „Florin předvedl minimálně dva tři vynikající zákroky. Jsem rád, že důvěru, kterou dostal, nám vrací. Zasloužil si ji, protože dlouhodobě pracoval na trénincích, i když nechytal. Mnohokrát jsme to řešili s trenéry brankářů. Nakonec se ukázalo, že naše rozhodnutí, dát na něj, vzal za správný konec a stal se důležitým článkem mužstva.“ Sparta - Pardubice: Neuvěřitelný Nitův zákrok! Fantasticky zastavil Ewertona