Haša v Karviné zraje do základu. Ligový gól po sedmi letech, co je zač?

Čtyři roky byl zakopaný ve druhé slovenské lize, sázel góly za Komárno a Skalici. Že se v koncovce umí chovat, to se o Romanu Hašovi (27) ví. Ale je to na první ligu? Z ní se ve dvaceti letech rychle vytratil, přes zastávku v Třinci to vzal kousek za hranice. Od léta je zpátky v Česku, šanci dostal v Karviné. „Dozrál jsem,“ tvrdí podsaditý útočník, který tvoří konkurenci Michalu Papadopulosovi. A nebaví ho sbírat starty po minutkách.

Mezi elitou se odchovanec Slovácka trefil předevčírem proti Jablonci po sedmi a půl roce. A hned dvakrát, čímž zařídil cennou domácí remízu 2:2. Trenér Juraj Jarábek si ho před sezonou vytáhl ze Slovenska, kde ho měl po celou dobu na očích.

„Tři roky patřil mezi nejlepší střelce druhé ligy, chtěl jsem ho už do Zlatých Moravců,“ přiznává kouč. „Jsem rád, že se chytil,“ dodává po dvougólovém představení.

Zatím ho využívá jako žolíka, Hašovým maximem je pětadvacet minut v Plzni. S Jabloncem mu na dva zásahy stačilo pouze osmnáct.

„Česká nejvyšší soutěž je úplně jiný level, potřeboval se především adaptovat. Myslím, že už to má za sebou,“ podotýká Jarábek. „Beru, že jsem útočníkem číslo dva. Míša (Papadopulos) je kvalitativně lepší,“ uvědomuje si Haša.

Přednost zatím na hrotu dostává mazák Papadopulos, jemuž se na podzim povedlo skórovat už třikrát. „Jsem typ, co se jenom těžko smiřuje s tím, že moc nenastupuje. Na Slovensku jsem hrával v základu,“ zvyká si na nové poměry.

Gólové údery do jablonecké sítě označil Haša jako zadostiučinění za svou dosavadní práci. „Myslím, že trénuju poctivě, dávám do všeho sto procent,“ ujišťuje.

Karviná - Jablonec: Bartošák pálil do břevna, z dorážky uspěl Haša, 1:2

„Teď se mi moje píle vrátila. Doufám, že jsem trenéra těmi dvěma góly přesvědčil, že můžu hrát i od začátku zápasu. Varianta, že bychom hráli spolu s Míšou, určitě existuje. Proti Jablonci jsme přešli na 4 – 4 – 2 a šlo nám to. Dobře jsme se doplňovali.“

Sedmadvacetiletý útočník není sprinter ani technický démon. Jde o typického snajpra do vápna, který si dokáže najít balon a dopravit na místo určení. Ve Slovácku měl dobře našlápnuto, čtyřikrát nastoupil za národní tým do 21 let. Jenže nikdy se v sestavě mateřského klubu pořádně neusadil, proto byl v zimě 2014 uvolněn do Třince. Ani tam to nebyla žádná sláva.

Trvalo mu déle než jiným, než se herně dokázal srovnat a dočkal se pozvánky zpět mezi elitu. Nebýt trenéra Jarábka, nejspíš by čekal dál.

„Každý hráč má svůj vývoj,“ říká karvinský kouč. „Když jsem přišel do Karviné, bylo to pro mě náročné. Fyzicky i psychicky. Postupně jsem si ale na všechno zvykal. Troufnu si říct, že už jsem do české ligy dospěl,“ věří Haša.

Nemrzí ho, že vše nepřišlo dřív? „Zase jsem si něco prožil na Slovensku. To je fotbalový život. Jednou jste nahoře, jednou dole. Do minulosti se nedívám,“ přesvědčuje útočník. Do úterý dal jediný prvoligový gól: na konci dubna 2013 proti Českým Budějovicím. „Hráli jsme o záchranu a vyhráli 2:0. Na první branku jsem ještě tenkrát nahrával Liborovi Doškovi,“ vybavuje si jasně po sedmi a půl roce.

Přidá další zářez v sobotu v Příbrami?