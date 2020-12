Krejčího loket by si nedovolil ani Řepka: Pokoru, zatím tolik nedokázal

Mohlo to být sice vydřené, ale relativně klidné vítězství 2:0 nad nováčkem. Jenže po zápase Sparty s Pardubicemi fanouškům nejvíc utkvěl brutální a hlavně zbytečný zákrok Ladislava Krejčího mladšího na Tomáše Solila. Záložník se sice omluvil, ale trest od disciplinárky ho nemine. „Myslím, že by měl mít v jeho věku víc pokory,“ napsal Tomáš Řepka.

Pár minut do konce, i přes velké šance Pardubic je stav 2:0 pro Spartu a zápas se v podstatě dohrává, když Ladislav Krejčí mladší ve středovém kruhu naběhne do jinak neškodného souboje jako utržený vagon, vytrčí loket vstříc obličeji protihráče a knockoutuje Tomáše Solila. Východočeský reprezentant má problém se vůbec zvednout, o chvíli později střídá.

Krejčí už je tou dobou na cestě do kabiny. Hlavní rozhodčí Denev mu sice původně ukázal jen žlutou kartu, po připomenutí videoasistenta ale i on uzná, že tohle bylo na vyloučení a zpětně uděluje červenou.

Zákrok nenašel zastání ani u pravověrných sparťanů. „Pochopím, že každej hráč může mít někdy blikanec, znám to sám, ale to, co udělal včera, pro mě bylo za čáru. Co já si pamatuju, tak zákeřný fauly na hlavu jsem si nedovolil, takže srovnání se mnou není úplně na místě,“ napsal na instagram bývalý sparťanský bouřlivák Tomáš Řepka.

„Chovat se na hřišti až takhle sebevědomě můžete až s nějakou vybudovanou pozicí. Myslím, že v jeho věku by měl mít víc pokory, zatím tak moc nedokázal,“ vzkázal svému nástupci v rudém.

Krejčí se hned po zápase omluvil na sociálních sítích: „Za faul jsem byl po právu vyloučen. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno. Je mi líto, že se to stalo. Doufám, že Tomáš bude moct v pořádku nastoupit do dalšího zápasu.“ I trenér Sparty Václav Kotal si ale uvědomuje, že ke střetu tváře s loktem vůbec nemělo dojít „Láďa si musí uvědomit, že těmito zákroky oslabuje mužstvo, to je největší problém. Litoval toho okamžitě po zápase, ale už bylo pozdě.“

Po přímé červené kartě (byť udělené s prodlením) bude Krejčího řešit Disciplinární komise LFA, která má zasedání ve čtvrtek dvě hodiny po poledni. „Pět zápasů minimálně, tohle vážně ne,“ zamyslel se nad trestem sparťanský odchovanec a nyní hráč Jablonce Jakub Podaný.

Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK