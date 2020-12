Opava jde do karantény, zápasy se Spartou a Bohemians LFA odložila

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila zbylé dva ligové zápasy Opavy v tomto roce v sobotu se Spartou a ve středu na hřišti Bohemians 1905. Slezané musejí kvůli vysokému počtu případů nákazy koronavirem v týmu z rozhodnutí krajské hygienické stanice do karantény. O odložení informovala LFA v tiskové zprávě.

Opavští podle asistenta trenéra Radoslava Kováče měli při středečním utkání v Liberci kvůli covidu-19 mimo hru až 14 hráčů. Přesto na severu Čech nastoupili a v oslabené sestavě prohráli 0:2. Po dnešním dalším vyjádření hygienické stanice už musela LFA zápas odložit.

Slezané, kteří jsou v ligové tabulce na posledním 18. místě, si už v tomto roce nezahrají. Zápasy se Spartou a na hřišti Bohemians zatím byly odloženy na neurčito a náhradní termín dosud nemají.

Slezanům se nelíbilo už to, že ve středu museli v Liberci hrát, zatímco Slavia šla do karantény, přestože měla méně nakažených - devět. Všechny hygienické stanice by měly mít k dispozici manuál od LFA, který má zabránit rozdílnému přístupu.

Podle mluvčího pražské hygienické stanice Zbyňka Boublíka však byly oba případy odlišné. U slávistů se objevilo devět případů naráz a navíc hráči měli vysokou virovou nálož.

„Nelze hodnotit situaci v jiné krajské hygienické stanici bez znalostí základních dat. Pražská hygienická stanice hodnotila v souladu s manuálem zcela odlišnou situaci. Nejednalo se o nákazu jednoho hráče, kdy lze bez obav z dalšího šíření nákazy postupovat v souladu s manuálem. V Opavě v určitém delším časovém rozmezí postupně došlo k nákaze 14 hráčů. V Praze byla situace odlišná: z jednoho data byla hlášena pozitivita u devíti hráčů, což už je podstatná část fotbalového týmu,“ uvedl pro ČTK Boublík.

„Tato pozitivita byla následně potvrzena dalším odběrem, který současně vyhodnotil vysokou virovou nálož u hráčů. V dané situaci nebylo možné postupovat, jak bylo obvyklé v minulosti. Vysoká virová nálož značí velké riziko přenosu nákazy, proto bylo nezbytné hráče vyřadit a zápas odsunout,“ dodal Boublík.

LFA sáhla k vytvoření manuálu i proto, že Opava v létě s jediným nakaženým skončila v izolaci. Kvůli tomu se nedohrála nadstavba o záchranu a v minulé ligové sezoně nikdo nesestoupil. „Žádný manuál nedokáže postihnout všechny situace, postup pražské hygienické stanice byl v dané situaci jediný možný. Protiepidemická opatření musí být stanovena tak, aby zamezila dalšímu šíření infekce,“ dodal Boublík.

