Famózní Laštůvka uchránil Baník od debaklu: Remíza je nespravedlivá

Sice jste nastoupili doma, ale hádám správně, že bod nakonec berete?

„Nebudeme si nic nalhávat. Nevstoupili jsme do zápasu dobře, nebyli jsme tak živí jako Olomouc. Máme za sebou těžká utkání, ale to nás neomlouvá. Soupeř měl dost šancí, my vlastně jenom jednu. Kdybychom jí proměnili, vedli bychom 1:0, což by asi nebylo spravedlivé. Musíme se víc vyždímat, remízu jsme uhráli se štěstím. Asi je nespravedlivá.“

Mohli jste po sérii dobrých výsledků trochu ztratit koncentraci?

„To si nemyslím. Spíš jsme byli všude o krok nebo dva později. Nevyrovnali jsme se soupeři v rychlosti, z toho pramenilo, že jsme byli všude pozdě.“

V Olomouci bylo po posledním duelu hodně dusno, překvapilo vás, jaký výkon podala?

„Abych řekl pravdu, spíš jsem to nečekal. Olomouc mě překvapila, hrála dobře na balonu, vytvořila si dost šancí. Navíc byla nebezpečná i ze standardek.“

Přiznejte, nemysleli jste i s ohledem na výborný výkon z posledního utkání v Mladé Boleslavi na další tři body?

„Musíme být pokorní, bod pro nás má cenu zlata. Pět zápasů jsme neprohráli, jedeme dál. Čeká nás ještě zápas v Brně, musíme se na něj dobře připravit.“

Mohla se na týmu projevit únava z náročného programu?

„Únava určitě byla, máme tu pár starších hráčů. To ale samozřejmě není výmluva, podmínky jsou stejné pro všechny.“

Hecoval jste se před utkání s vaším dobrým kamarádem a koučem Sigmy Radoslavem Látalem?

„Vůbec ne, já na tohle nejsem. Před a po zápase jsme se normálně pozdravili, nic víc neproběhlo.“

Je těžké potvrzovat předešlé dobré výsledky?

„Chceme být tam, kde ještě nejsme. Tedy nahoře. Děláme to pro fanoušky, nechceme je zklamat. I když nemohou být v hledišti, tak víme, že jsou za stadionem, jezdí za námi ven. Chceme se jim odvděčit výhrami, nemůžeme se spokojit se sérií pěti zápasů bez porážky.“