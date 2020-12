Schranz složil „své“ Dynamo: Kouč Rada by byl slyšet i za tribunou

Je to ani ne pět měsíců, co opustil jako volný hráč Dynamo a posílil Jablonec. A teď Ivan Schranz Severočechům pomohl gólem svalit své bývalé kolegy a kamarády. „Jsem rád, ale taky mě to trochu mrzí,“ popsal své sporné pocity slovenský útočník po výhře 2:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Schranz, 61. Pilař Hosté: 70. Van Buren Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný (77. Krob) – Ladra (77. Pleštil), Hübschman (C), Považanec (90+1. R. Hrubý), Pilař (77. Jovović) – Schranz (90+2. Štěpánek), Doležal. Hosté: Drobný – P. Novák, Králik, L. Havel, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek (67. Ledecký) – Brandner, Havelka, Mršić (77. Ekpai) – Van Buren (72. Jánošík). Náhradníci Domácí: Hrubý, Hrubý, Jovović, Chramosta, Pleštil, Krob, Štěpánek Hosté: Vorel, Ekpai, Valenta, Kladrubský, Jánošík, Matějka, Ledecký Karty Domácí: Schranz, Podaný Hosté: Brandner Rozhodčí O. Cieslar – R. Kotík, L. Lakomý Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Měl jste speciální motivaci?

„Měl, samozřejmě. Dynamo je moje srdcovka, zažil jsem tam krásné období. Těšil jsem se na ten zápas, měl jsem motivaci, jsem rád, že jsme zvítězili, i když mě trochu mrzí, že zrovna proti Dynamu...“

Dal by se vás gól označit za jednoduchý? Už jste doklepával do prázdné brány.

„Ano, bylo to jednoduché. Odrazilo se to ke mně tak, že brankář ani stoper už neměli šanci nějak mi zabránit. Měl jsem štěstí, že jsme se u toho srazili snad úplně všichni tři a spadlo to ke mně. Ale ta akce, která vedla ke gólu, to už chtělo schopnosti, povedlo se nám to sehrát. Jednoduché bylo jen to zakončení.“

Říkal jste si, jestli vůbec slavit?

„Měl jsem to v hlavě, že slavit nějak moc nebudu. První radost byla spontánní, potom jsem si uvědomil, že je to proti Dynamu, takže žádná další euforie nebyla.“

Zažíváte sérii šesti zápasů bez prohry, z toho pět výher, jaká je teď nálada?

„Cítíme se výborně, dodává nám to sebevědomí a pohodu. V kabině je teď velmi dobrá atmosféra, poctivě pracujeme a věřím, že to natáhneme ještě teď v Olomouci. Pak bychom měli pěknou zimní přestávku na hezkém místě v tabulce, to bychom si užili.“

Zápas nemohl z lavičky řídit potrestaný trenér Petr Rada, přesto byl z tribuny dobře slyšet. Byl to nějaký rozdíl?

„Přesně jak říkáte, trenér byl velmi dobře slyšet i z tribuny a byl by možná velmi dobře slyšet i někde za tribunou... (smích) Jak jsou zápasy bez diváků, bylo to vlastně stejné jako předtím, úplně v pohodě.“