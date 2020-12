Žádné harakiri! Liberec řeší končící hostování slávistů. Kádr dozná změn

Michal Beran, Júsuf a Jakub Hromada. První trojice ze sedmera slávistických hostujících hráčů míří zpět k mateřské lodi. Ke kádru Pražanů se připojí už během nadcházející ligové přestávky, o udržení v týmu budou bojovat v přípravě. Slovan na očekávaný odchod první skupinky z vypůjčené party musí reagovat, dojde na postupnou obměnu libereckého kádru. Pod Ještědem ale zaskočení nejsou, už nyní usilovně na přestupových plánech pracují.

„Řešíme situaci s majitelem i ředitelem klubu. Víme přesně, kde nás bude tlačit bota,“ vyprávěl Pavel Hoftych. Jednat se bude především o střed hřiště, v němž budou chybět dva ze stabilních hráčů základní sestavy. Plánované posily by měly přijít hned tři až čtyři. Podmínky pro vytipované tváře byly stejné jako v předchozích letech. „Půjde o kluky s okamžitou kvalitou, nebo perspektivou do budoucnosti. Máme ale dostatečně kvalitní kádr, takže nejsme pod extra tlakem tak, abychom se pouštěli do harakiri,“ pokračoval 53letý kouč.

Jistá zatím není situace okolo Michala Sadílka, kterému může Eindhoven ukončit roční hostování už v zimě. Podle aktuálních indícií se ale se šikovným středopolařem na jaro ve Slovanu počítá. „Bude samozřejmě záležet na PSV, momentálně ale pracujeme s tím, že zůstane. Byl by pro nás velmi důležitým hráčem, pevně věříme, že zůstane,“ pokračoval Hoftych. Severočeši si na hráčské přestupy odložili finance z ruličky vydělané v pohárech. Část z vybojovaných 154 milionů však použijí i na investice (včetně mládeže), infrastrukturu a zajištění solventnosti.

„Ve hře je mnoho možností a směrů, kterými se bude klub dál rozvíjet. Vyřešíme si to, Liberec podobné situace dokáže řešit už dlouhé roky,“ věděl Hoftych.

Klid v zimní pauze nenaruší Slovanu ani výsledková rovina, podruhé v týdnu uspěl doma U Nisy, když srazil Mladou Boleslav 3:0. První gól vypálil právě jeden z odchozích hráčů Jakub Hromada už v šesté minutě, další si uklidil do vlastní brány Alexej Tatajev a třetí přidal v závěru Imad Rondič z penalty. Teprve 21letý bosenský útočník vstřelil svou premiérovou ligovou branku, ve vzduchu přitom visela už dlouho, v posledních zápasech totiž nastřelil v gólové šanci tyč, nebo mu gólovou hlavičku sebral až praporek pomezního sudího.

Mladoboleslavští naopak dál tápou, padli podruhé od příchodu Karla Jarolíma na lavičku, pod jeho vedením uhráli pouze bod za remízu v Opavě (2:2). „Pokud budeme dělat takové kiksy, nemůžeme pomýšlet na výhru. Bohužel nás sráží opravdu naivní chyby,“ mrzelo zkušeného kouče.

Ten kvůli anglickým týdnům neměl tolik času na sladění se s týmem jako za běžného režimu. „Je to nepříjemné, děláme, co jde... Zápasy jdou v rychlém sledu, snažíme se prostor využít, abychom byli co nejrychleji připraveni. Na lepší výsledek to však nestačí,“ podotkl Jarolím.

Jaké jsou společné jmenovatele vláčných výkonů? Kromě chyb i nedostatečná agresivita. „Bez sebevědomí se hrát fotbal nedá. Když máte špatné výsledky, nemá ale právě sebedůvěra z čeho vzejít,“ vysvětloval mladoboleslavský trenér.

Do hráčů se bude dál snažit vštípit, že předchozí výsledky nemá cenu řešit. „Musíme se připravovat vždy a pouze jen na jeden konkrétní zápas,“ uzavřel.

Středočechy čeká v posledním kole roku 2020 Slovácko, Liberec jede na Spartu.

Bilance hráčů vracejících se do Slavie v lize

Jakub Hromada Michal Beran Júsuf Hilál Zápasy 9

Minuty 692

Góly 2

Nahrávky 0 Zápasy 9

Minuty 565

Góly 0

Nahrávky 2 Zápasy 8

Minuty 324

Góly 1

Nahrávky 0