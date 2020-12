Guľa po propadáku: Jsem obrovsky nespokojený. Doma nás fotbal baví

Poslední šance ve středu proti Slavii? Už to tak vypadá. Další porážku po matném výkonu už by Adrian Guľa opravdu nejspíš neustál. V utkání na Slovácku (0:4) jeho tým vybouchl. „Nezvládli jsme to herně, ani výsledkově. Působíme jako noc a den,“ připomněl slovenský kouč předchozí triumf nad Teplicemi 7:0.