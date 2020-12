Kdo může vést fotbal? Muži minulosti, tváře legend, mlčící diplomat i dáma

Blíží se konec roku, který byl pro český fotbal přelomový. Z vrcholu totiž po nečekaném policejním úderu spadl dlouho nedotknutelný fotbalový kmotr Roman Berbr. Jenže co dál? Kdo by chtěl držet v ruce prapor, za nímž půjdou zastánci velkých změn a (r)evolucí? Na pozici šéfa celé asociace, který má být zvolen na přelomu jara a léta, se nikdo vehementně nehlásí. Spíš se vyčkává nebo třeba kují pikle. Server iSport.cz rozebral, kteří možní kandidáti jsou k mání, jak se profilují a kdo za nimi stojí. A je to zajímavá společnost: jsou v ní lidé spjatí s minulostí, slavná fotbalová jména i dáma, která je prý připravena zaskočit za jiné...

Ten by mohl dělat místopředsedu a Malík by se zaštítil jeho jménem. Ač se hovořilo i o tom, že by se o funkce podělili v opačném gardu. „Vzhledem k tomu, že fakt nevím, zda chci podruhé strčit hlavu do stejné oprátky, nejsme určitě s Karlem tak daleko,“ prohlásil Malík.

Malík se stylizuje do role manažera, který volá po klidu na práci a zaštiťuje se neosobními systémovými opatřeními i tím, že komisi rozhodčích povede portugalský expert Vítor Manuel de Melo Pereira. Pokud Malík opět získá podporu z ligy, o čemž už se hovoří, může mu to znovu vyjít. Kandidaturu nepotvrdil ani nevyvrátil, ale považuje se za jisté, že bude mít chuť to zkusit. Součástí jeho plánu má být to, že před sebe jako tvář vystrčí legendu a nynějšího šéfa asociačních mládežnických akademií Karla Poborského.

Vladimír Šmicer

Bývalý reprezentant připustil, že by mohl kandidovat, ale pečlivě to zvažuje. „Teď, anebo nikdy!“ ví dobře. Na druhé straně si uvědomuje, že by mnoho nezískal, spíš by mohl ztratit a poškodit v souboji se starými fotbalovými strukturami své jméno. Byl by to vůbec výrazný zásah do jeho života. Zeť internacionála a břitkého fotbalového glosátora Ladislava Vízka je „klukem z plakátu“ iniciativy Fotbalová evoluce, v níž hojně figurují lidé bývalého sportovně-technického ředitele FAČR Michala Prokeše, někdejší tiskový mluvčí asociace Ondřej Lípa či Rudolf Řepka, jenž na Strahově působil coby generální sekretář. Právě Fevoluce by Šmicerovi mohla dodat potřebné „výkonné kádry“ na všednodenní práci.

Nakloněny Šmicerovi na první pohled paradoxně nejsou ligové kluby. Ty si pohněval výroky ohledně jejich nejistoty kvůli policejním odposlechům v kauze Berbr. V nich už se objevila jména Sparty, Příbrami či Slavie a jejich zástupců, patřičné spisy jsou však podle znalců ještě výživnější... To, že by se Šmicer skutečně ucházel o nejvyšší post, se nyní mnoha lidem z fotbalového prostředí nezdá příliš pravděpodobné. Jako nejsilnější protiargument by zaznívalo, že jako bývalý hráč netuší, jak úmornou a všední práci by to celé obnášelo. Naproti tomu by měl silnou mediální podporu.