SÁZKAŘSKÉ TIPY: Plzeň bude krátká i na Slavii, co Liberec na Spartě?

Těsně před Vánoci je na programu 14. kolo FORTUNA:LIGY. V Sázkařských tipech jsme se zaměřili na čtveřici zápasů. Pikantní bude konfrontace dvou letošních účastníků Evropské ligy. Liberec přijede na Spartu a Letenským má po červencovém finále MOL Cupu rozhodně co vracet. Oba soupeři si tradičně nic nedarují. Plzeň, které se v poslední době moc nevede, přivítá Slavii. Sešívaní budou favorité a měli by brát tři body. Zajímavý moravskoslezský souboj se očekává v Brně, kam dorazí Ostrava. Ta by ráda prodloužila svou pětizápasovou šnůru bez porážky. Naopak Olomouc proti Jablonci bude chtít konečně naplno uspět a přerušit tak nevídanou sérii pěti remíz 1:1 v řadě. Více ve VIDEU.