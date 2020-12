Plzeň je doma silná, uznal Trpišovský. Guľa věří ztrápenému týmu

Plzeň se Slavií v posledních čtyřech sezonách skončily pokaždé na prvních dvou místech tabulky, tentokrát je ale situace před šlágrem úplně jiná. Viktoria prohrála tři z posledních čtyř kol a na vršovického rivala výrazně ztrácí, navíc má na kontě o zápas více. V minulém utkání Západočeši utrpěli ostudný debakl 0:4 na Slovácku.

Zato Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost. V nejvyšší soutěži bodovala už 24 utkání po sobě a má pětibodový náskok před druhou Spartou. „Ve středu začne zápas a bude úplně jedno, jestli máme nebo nemáme náskok. Bude to stejné jako na Spartě, těžký zápas venku, navíc v prostředí, kde se nám moc nedařilo. Ale poslední zápas jsme tam vyhráli. Rozhodne to, kdo bude ten den lépe nachystaný. Moc nehraje roli to, co bylo dva tři dny předtím,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„V těch momentech, které v zápase přijdou, je úplně jedno, jestli se vám předtím dařilo nebo ne, jaké je postavení v tabulce. Jde o momentální rozpoložení. Plzeň doma neprohrává, je tam silná. Navíc bude mít obrovskou motivaci ukázat, že kvalitu má, má možnost snížit náskok,“ dodal.

Západočeši věří, že v jejich prospěch bude hrát domácí prostředí. Pod vedením trenéra Adriana Guľy nastoupili proti Slavii zatím dvakrát a v obou případech to bylo v jarní části minulé sezony v Edenu. Viktoria ani v jednom z duelů neskórovala a proti rivalovi se neprosadila ani předtím doma, kde prohrála 0:1. Slavii Plzeň neporazila čtyřikrát za sebou.

„Velký zápas. Věřím tomu, že nasbíráme všechny síly a energii na to, abychom zápas zvládli do vítězství. Známe kvality soupeře. Měli jsme s nimi vzájemnou konfrontaci dvakrát a dvakrát to bylo na jejich stadionu. Proto věřím v sílu domácího prostředí a našeho kolektivu,“ uvedl Guľa. „Všichni víme, jakým způsobem se soupeř prezentuje, kde má silné stránky. Pro nás je podstatné, jak budeme nastaveni my,“ dodal slovenský kouč.