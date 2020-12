Hoftych přiznal, že chce hráče Slavie. Fotbal na Spartě? Hřiště je tu špatné

Co říkáte na úroveň utkání, nezklamala vás trochu?

„Je to vyhecované. Vy jste se dívali z výšky, ale my byli u hřiště a je tu fakt špatné, možná i horší než v Liberci. Bylo hodně kluzké, terén byl náročný a z toho pramenily nepřesnosti. Postupem času se navíc přidala nervozita ze strachu o výsledek a z toho vznikalo hodně soubojů.“

Jak jste vnímal situaci před vaší penaltou?

„Viděli jsme, že Nita inkasoval ránu do obličeje, ale nevšiml jsem si, že by tam někdo zahrál rukou. Až pak to na hřišti křičel Honza Mikula. Stalo se to v nepřerušené hře, my jsme nevyvíjeli tlak na brankáře, takže to vidím jako hloupost sparťanského hráče.“

Neměl jste ani pochopení pro sparťany, kteří se věnovali zasaženému brankáři, a sudí měl dost času na to, aby hru přerušil?

„Chápu to, z toho mají různé pocity, ale vždycky se dá balon zakopnout. Dostatek času na to měli. Mohli to vyhodnotit jinak, navíc to nebylo nic vážného, Nita neomdlel.

Jak jste spokojený s remízou?

„Myslím si, že bod odpovídá průběhu zápasu. Sparta nyní často vyhrává, sbírá hodně bodů. Přečkali jsme její penaltu, pak šli do vedení a ve finále jí vyrovnávací branku darovali. Byl to z naší strany hodně laciný gól, měli jsme reagovat jinak. Ale obecně byl soupeř šikovný v kombinaci, měl hodně nebezpečných centrů. Nicméně i tak jsme měli další příležitosti, kdy jsme mohli utkání rozhodnout, ale nevyřešili jsme je dobře.“

Nyní vás čeká nezvyklá zimní příprava. Nebojíte se jí?

„Nepotřebujeme běhat, hráči si odpočinou. Pokud to vyjde, měli bychom odletět do Turecka a sehrát tam dva přípravné zápasy, pak se vrátíme a budeme se chystat na ligu. Ta pauza by s námi neměla nic zásadního provést. Je to v podstatě jako kdyby si šli hráči na týden lehnout, probudili se a šli znovu hrát fotbal.“

Už bylo avizováno, že vás opustí pár zapůjčených hráčů ze Slavie. Jak je budete nahrazovat a bude se jednat opět o příchody z Edenu?

„Máme v plánu udělat tři posily a chceme, aby to byli hráči Slovanu. Nebudou to masivní příchody jako v létě, ale nevylučuji, že k nějaké komunikaci se Slavií nedojde. Jsem v kontaktu s Jindrou Trpišovským a netajíme se, že jeden dva jejich hráči by nás zajímalo. Nebudu konkrétní, ale seděli by do našeho stylu. Ale může se stát, že bude zájem i o jiné naše hráče, takže je budeme muset nahrazovat. Už nyní víme, že nás opustí Hromada s Beranem, Sadílek snad zůstane, tak budeme muset řešit střed pole. Ostatní posty máme vykryté.“

