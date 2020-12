Liga očima fanoušků: Vršovická dohra a penalty na Spartě. Co Vrba a Baník?

Abdallah Sima proti Bohemians dal rychlý gól • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Slavia v Edenu udolala vršovického rivala a trenér „klokanů“ se do soupeře opřel kvůli opakovaným testům na covid-19. Ligu označil za nelegulérní, k tématu se vrací fanoušci obou táborů. Slávisté počítají se závistí druhých a tím, že se stávají častým terčem. Na Spartě byl nejvíce vidět rozhodčí, který utkání opanoval zvláštními penaltami. Jak se na zdrcující porážku na Slovácku dívá příznivec Plzně? A co trenér Pavel Vrba a Baník? Podívejte se na ligový fotbal očima fanoušků.

SLAVIA: Jsme častým terčem pro druhé Máme tady další fotbalovou pseudoaféru, tentokráte související s nejprve pozitivními nálezy přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 a následně po přetestování s negativními. Po porážce klokanů se trenér Klusáček vyjádřil ve smyslu, že je liga neregulérní. Z jeho vyjádření však není zřejmé, zda je přesvědčen o podvodu Slavie, nebo zda mu vadí, že on sám či jeho tým se nemohli také přetestovat. Tak či tak, měl by si klokaní trenér dávat bacha na vyřčená slova. Protože prohra jeho týmu nebyla dána domnělým odpočinkem slávistické družiny. To se jen slabě utěšoval a obhajoval před příznivci. Možná taky jenom podlehl tlaku některých fanoušků a novinářů hledajících senzaci. Domnělá krátkodobá výhoda odložení zápasu by se Slavii velmi rychle vrátila v nabitém jarním kalendáři. Také boj o rychlý návrat tomu nenasvědčuje. Nicméně jako v současnosti nejúspěšnější a nejkoncepčněji vedený klub musíme počítat se závistí druhých a budeme velmi častým terčem. To se ale velkoklubům stává. Ať žije Slavia! DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Bohemians 2:1. Sima rozhodl derby gólem a asistencí

PLZEŇ: Primadony, pěší fotbal nebereme! Že to na Slovácku bude bolet, to jsem věděl. Tam se neprodává kůže zadarmo. Bohužel to nějak nepochopili naši pánové. Vypadalo to, že se přijeli vyprdět, zakopat si, shrábnout bakšiš a hurá domů. Pro ně se asi nic neděje, po prohře po tomhle nevýkonu bych je nechal jet domů vlakem a nebo jít pěšky. Takhle se nebojuje, ono zpráskat ubohé Tepláky je jiný level než hrát na Moravě. Teď se určitě postaví na nohy a pevně doufám, že dnes budou žrát trávu, aby sešívky sundali na zem. Snad to bude stačit. Podzim celkově nic moc, ale to mi nevadí, mě se..., že se za klub nebojuje. Jako by to bylo všem jedno, s tím se musí něco dělat. Tak co tedy chtít od Ježíška? V první řadě, ať můžeme zase do hlediště. A od klubu? Ať těm primadonám vysvětlí dost důrazně, že plazit se po hřišti a hrát pěší kopanou nebereme. Chceme je vidět BOJOVAT, za naše barvy a za naše město. Pokud to nechtějí, nechci je zase já v týmu. A myslím, že nejsem sám. Čest královně Viktorce, COVID z Česka navždy pryč! KOVI. 52 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 4:0. Nevídaný debakl Viktorie, Guľa v ohrožení

SPARTA: Sáčkova chyba i váhající rozhodčí Plichta s Libercem je asi spravedlivá, i když druhá neproměněná penalta v řadě nás nejspíš stála tři body. Mluvit se ale bude spíš o té liberecké. Nevím, co si o tom myslet. Dlouho váhající hlavní rozhodčí, otřesený Nita a následné sáhnutí Sáčka na balon, byť nebyla přerušená hra, což je určitě chyba hráče. Ať si každý udělá úsudek sám. Chyběl nám Láďa Krejčí, protože je válečník a s Libercem je to vždycky spíš boj plný osobních soubojů než fotbal. To se také plně potvrdilo, bylo to zase tvrdé utkání plné faulů a karet. Opakuji, že Krejčího zkrat byl neomluvitelný a zákrok zákeřný. Všichni se na něj hned slétli jak supi a dali mu co proto. Hned z něj udělali zákeřného fotbalistu a to se mi moc nelíbí. Nevzpomínám si na jeho další takový podobný zákrok. Vždy chodí do soubojů tvrdě, ale čelem. Umí naložit i přijmout. Co mi vadí, jsou časté diskuse s rozhodčími. Na to má ještě dost času a je tam od toho kapitán. Teď je třeba se v krátké pauze dát dohromady, doléčit zranění a odpočinout si, protože jaro bude ještě náročné. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:1. Nevídané penalty, za Letenské srovnal Juliš

OSTRAVA: Co dál? „Náš“ Vrba do Baníku?! Utkání s Olomoucí nám opět ukázalo realitu a bod z domácího zápasu je pro nás malé vítězství. Nebýt famózního Laštyho, odešli bychom z utkání s debaklem. Neměli jsme vůbec střed hřiště, i když jsme hráli na tři středové záložníky. Při vyrovnávací penaltě na sebe vzal zodpovědnost Carlos de Azevedo, který má v průměru vynikajících 0,9 bodu na zápas. A to byl na jaře zcela nepochopitelně v juniorce. V Brně si musíme vyzvednout tři body, pokud chceme myslet na top šestku. Vítězstvím v posledním zápase bychom mohli aspoň trochu dát zapomenout na rozpačitý podzim, který byl herně i výsledkově nic moc. Za stejný počet odehraných duelů máme o čtyři body méně než loni po 11. kole. Kvůli takovému skóre trenér Kozel určitě povolán nebyl… Jsem zvědavý, jaké přesuny se v klubu budou dít. Takový volný trenér Vrba by byla pro klub, jako je Baník, jednoznačně největší přestupová bomba za poslední dobu. O to víc, že je pan Vrba „náš“. DAVID LIVEČ. 39 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:1. Sigma popáté v řadě ztratila vedení a zase remizovala