Jak dopadne šlágr? Redaktoři Sportu věří Slavii, Viktoria (ne)hraje o kouče

2. NE „Troufnu si odhadnout tenhle scénář. Budoucnost Adriana Guľy bude výsledkem ovlivněna buď pozitivně, kdyby Viktoria uspěla, nebo nebude ovlivněna negativně při prohře. Pokud hráči z ‚rady starších‘ vyjádřili i před generálním manažerem Adolfem Šádkem podporu svému kouči, mohl by se ještě pořád, po roce Guľy ve funkci, zdát jeho vyhazov jako zbrklý. Klubu by neprospěl další obrat hlavního trenéra, je třeba se zamyslet obecně nad ambicemi a stavem kádru.“

Radek Špryňar, fotbalový expert deníku Sport

1. Slavia vyhraje 3:1

„V obraně Plzně není jediný hráč s konstantní, myšleno vysoce nadstandardní formou. Navíc trenér Guľa musí řešit absenci Milana Havla na pravém kraji defenzivní čtyřky. Co hůř, po prodělání koronavirové infekce je na poloviční výkonnosti komputer Lukáš Kalvach. Pokud zrovna on nalezne ztracenou fazonu, dovedu si představit, že to Slavia bude mít v Doosan Areně složité. Reálně však vidím dominantní vítězství suveréna FORTUNA:LIGY.“

2. SNAD NE

„Neměl by. A to z toho důvodu, že jedno utkání – byť proti Slavii – by mělo zevrubnou analýzu podzimu ovlivnit pouze dílčím způsobem. Ve špičkově řízeném klubu by se nikdy nestalo, aby výsledek posledního zápasu podzimu rozhodl o budoucnosti trenéra. Je to nelogické a nekoncepční. Pevně věřím, že stejně to vnímají i zkušení šéfové Viktorie. Pokud v dlouhodobém výhledu věří Guľově práci, pak musí slovenský vědátor zůstat. V opačném případě, ať odejde.“