Gólman Zlína Dostál v krvi! Sázeli jsme na to, byl otřesený, přiznal Mareš

Smolným zápasem se rozloučil Zlín s fotbalovým podzimem. Proti Teplicím (2:3) ho rozhodilo zranění brankáře Stanislava Dostála, jehož při zákroku před prvním gólem praštil dobíhající spoluhráč Vakho kolenem do hlavy. Z obočí se mu začala valit krev. Následovala desetiminutová pauza, během níž se nechal gólman ošetřit. Hosté vycítili, že by se toho dalo využít. „Věděli jsme, že má nějaký problém. Sázeli jsme na to, byl otřesený,“ přiznal dvoubrankový útočník Jakub Mareš.

Své spoluhráče nabádal, ať na sešitého Dostála pálí, co to dá. To se vyplatilo po rohu, kdy Mareš vrátil do sítě Juklovu nepovedenou střelu. Domácí lavička přitom měla už předtím nachystané střídání brankářů. Matej Rakovan se však dostal do hry pozdě. „Je nepsané pravidlo, že když je standardka, nechá se dohrát. Jinak je z toho většinou gól,“ vysvětlil trenér Bohumil Páník, proč sáhl k výměně až rozehrání kopu.

Věřil, že Dostál je navzdory omezení ve stavu, kdy pár vteřin navíc v bráně zvládne. „O tom, jak na tom hráč je, rozhoduje on a lékař. My do toho nevidíme. Pokud nemůže hrát, má si lehnout a nechat se vystřídat,“ pokrčil rameny po nešťastné porážce.

Zlín - Teplice: Nepovedenou střelu Jukla pohotově usměrnil do sítě Mareš, 1:2

Teplicím rošáda na citlivém postu nahrála. Byť klíčová pro výsledek možná nebyla. „Za góly sice Dosty nemohl, ale bylo vidět, že ho ten zákrok poznamenal,“ poznamenal Mareš, po jehož druhé brance už gólman pokračovat nemohl. „Za mě to ošetřování trvalo strašně dlouho. Ale mám s tím své zkušenosti, šití nějaký čas zabere. Když se Dosty vrátil do hry, beru to, že byl v pořádku. Pokud ne, je to otázka na něj a zodpovědnost Zlína,“ shrnul zaskakující kouč hostů Josef Dvorník, jenž nahradil pozitivně testovaného Radima Kučeru.

Náhradníka Rakovana překonal střelou mezi nohy střídající Matěj Radosta, jenž využil chyby Jakuba Janetzkého. Střelec dvou branek Fastavu tím srazil svůj výkon. „Radost ze svých gólů nemám,“ štvala ho hrubka. Když mu Radosta sebral v souboji míč, myslel si, že rozhodčí pískne faul. To se nestalo a kouč Páník má zkažené Vánoce. „Těžko se těch myšlenek zbavíte. Jsem obrovsky frustrovaný. Trenéři to prožívají víc než hráči,“ tvrdil.

Zlín - Teplice: Radosta obral o míč Janetzkého a prostřelil Rakovana, 2:3

Zlín - Teplice: Parádní Janetzkého bomba vymetla pavučiny v pravém horním rohu, 2:2