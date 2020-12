Zůstane Guľa v Plzni? Naše pozice je velmi špatná, uznal kouč po Slavii

Se Slavií jste během vašeho působení v Plzni prohráli i potřetí. Jaké jsou příčiny dalšího neúspěchu?

„Předně šlo o zajímavý zápas, hlavně v prvním poločase velmi slušný z naší strany. Byli jsme agresivní, měli jsme dvě tři zajímavé šance, ale bohužel s nedostatečnou produktivitou. Naopak soupeř využil brejkovou situaci a otevřel skóre. Po pauze už naše sprinterské tempo nebylo tak intenzivní. Hra se rozkouskovala, Slavia to zkušeně rozdrobila a dotáhla zápas do vítězného konce. My jsme zase měli svoje možnosti, Mihálikem a Buchou, ale nepřineslo nám to gól. Slavia byla efektivnější.“

Přezimujete na devátém místě tabulky. Může být zápas Slavií vaším definitivním koncem na lavičce Plzně?

„Ještě jsme se o tom s vedením nebavili, prostor bude v příštích dnech. Naše pozice je samozřejmě velmi špatná. Neodpovídá klubovým ambicím, ani kvalitě kádru. Budeme o tom intenzivně diskutovat.“

Co si nejvíc vyčítáte?

„Pro nás je podstatné, aby všichni dělali svoji práci na maximum. Z našeho úhlu pohledu jsme to tak i dělali. Výsledkově to však nevyšlo. Rozdávali jsme vánoční dárky, to nás stálo lepší tabulkové postavení. Kromě Slovácka nás nikdo herně nepřehrál. Ale situace, ve kterých jsme byli produktivní a lehcí na jaře, se teď vypařila. Sami jsme se dostali pod drobnohled a tlak a následně jednoduše poztráceli důležité zápasy a body. Výsledkem je tak velmi špatné postavení v tabulce. Za to nesu zodpovědnost.“

Je potřeba mužstvo výrazně obměnit?

„Měli jsme problémy nejen v ofenzivě, zároveň jsme dostali hodně branek. Stabilita byla v posledních měsících velmi chabá. Existuje hodně cest, jak dostat do mužstva impuls. Jedním je změna trenéra, druhý emociální impuls je jakási evoluce a rekonstrukce kádrových věcí. K tomu je ale potřeba si sednout s nadhledem a bez emocí. Reálně to vyhodnotit, ale především přijít s konkrétním řešením.“

Nechybí Plzni více silově disponovaní hráči?

„Chceme se prezentovat způsobem hry s ohledem na to, jakou máme hráčskou typologii. Snažili jsme se prosadit tím, co nám je blízké. Využít talentu hráčů. Na Slovácku nám to chybělo, s tím souhlasím. Musíme si to však vyhodnotit nejen z pohledu silovosti, ale i z pohledu fyzična, čímž nemyslím kondici, protože třeba proti Teplicím jsme měli neuvěřitelná čísla. Jednoznačně potřebujeme lépe reagovat na vývoj zápasu ve chvíli, kdy se nevyvíjí v náš prospěch. Tady je potřeba najít správnou typologii, mentalitu musíme mít na jiné úrovni, abychom neztráceli tolik bodů. V zápasech to bylo jen o nás. Neuměli jsme udržet nejen tempo a intenzitu, ale i herní plán.“

Poprvé v sezoně se do branky postavil Jindřich Staněk. Jaký dojem na vás udělal?

„Zápas zvládl velice slušně a potvrdil výkonnost z tréninkového procesu.“

