Kozel o posilách i své pozici: Nevím, jestli mě furt někdo zachraňuje

Čím si vysvětlujete, že v závěru měla více ze hry Zbrojovka? Ukázalo se, že dva dny regenerace navíc oproti Brnu nakonec až tak velkou výhodou nebyly a že po covidové pauze ještě nejste fyzicky úplně top?

„Pokud by pan Kvasnica hrál někdy fotbal, tak by věděl, že je to z důvodu výsledku, který zrovna v tom zápase je. Pokud je to o gól, soupeř má vždycky šanci. Proto musí v těchto fázích pomáhat střídající hráči, což se tentokrát nestalo.“

Venku vám to jde lépe, je to typologií hráčů, nebo tím, že vám doma scházejí fanoušci?

„Fanoušci nám schází určitě, to je pravda. A scházeli by nám i venku. Teď byl však sled utkání takový, že jsme spíš venku hráli s týmy, se kterými by mělo být v našich silách je přehrávat. Doufám, že když teď přijdou zápasy s těmi silnějšími, tak ukážeme, že už třeba od nich nejsme tak daleko, jako to ukázaly ty jarní zápasy.“

Podzim končíte s 21 body získanými za 12 zápasů, jak celou půlsezonu hodnotíte?

„Rozdělil bych to na dvě části. Než byla pauza a šli jsme do karantény, tak jsme to výsledkově nezachytili. Některé zápasy jsme neodehráli, jak jsme si představovali. Zlom přišel v utkání se Slavií, i když nebylo ohodnocené body. A pak jsme zvládli ta povinná vítězství v Příbrami nebo Opavě v deseti lidech, což nás semklo. Udělali jsme třináct bodů z patnácti, což je velmi dobrý počin, a dostali se do kontaktu s týmy, které předtím byly hodně před námi. A věřím, že ty dva plusové zápasy nás můžou dostat ještě trošku výš.“

Fotbal přináší hezké příběhy, souhlasíte, že vás nakonec zachránili zkušení hráči jako Azevedo, Fillo, Fleišman nebo Laštůvka, jejichž čas v klubu už se měl původně pomalu naplňovat?

„Nevím, jestli mě furt někdo zachraňuje... Dělám svou práci. Samozřejmě jsem měl nějaké zadání, když jsem přicházel. Člověk pak mužstvo poznává a tihle hráči prokázali, že svou výkonností patří do základní sestavy. Podávají výborné výkony, byl bych asi blázen, kdybych je nestavěl. Mají plno zkušeností, navíc vítěznou mentalitu.“

Ocitl jste se někdy v průběhu roku pod takovým tlakem, že jste se bál o svou pozici?

„Vždycky když si přečtu nějaký článek pana Kvasnici. Jinak ne. V klubu pořád pracujeme na tom, co jsme si řekli na začátku. Pracuje se mi tady velmi dobře, snažíme se to posouvat a zlepšovat náš výkon. Soustředíme se na to, co nás může ovlivnit.“

Tím, že máte dvě utkání k dobru, klidně ještě můžete poskočit mezi úplnou špičkou. Jakou vizi budete preferovat na jaře? Bude pokračovat proces budování, nebo jednoznačně upřednostníte boj o poháry jako v předchozích sezonách?

„Mělo by to jít ruku v ruce. Mužstvo se částečně mění. Během podzimu jsme přivedli dva hráče (v letním přestupovém období Baník přivedl čtyři posily: Tetoura, Menu, Zajíce a Jurošku – pozn. red.), z nichž se jeden zapracoval stoprocentně. Pepe Mena vypadl zdravotně. Máme i své odchovance, kteří budou dostávat prostor. Ale musí si o něj říct svými výkony. Nemusí to být hned, ale v nějakém delším časovém horizontu tady za Baník budou hrát. To je ta cesta. Musí však být k tomu i výsledky, protože ty když nejsou, tak přicházejí změny. To tak prostě ve fotbale je.“

SESTŘIH: Brno - Baník 0:1. Pátá výhra Ostravy ze šesti zápasů, z penalty rozhodl Azevedo

Jak se vám ve vzájemném duelu líbil brněnský Antonín Růsek a stále platí, že o něj máte zájem?

„Tondu znám, respektuju, že je hráčem Zbrojovky. Projevili jsme o něj zájem, ale s Brnem jsme se nedohodli. Jsme odkázáni na jejich stanovisko, protože má v klubu platnou smlouvu. S tím nic nenaděláme.“

Jaké posty byste chtěli posílit?

„Nevím, jestli posílit. Takhle bych to nechtěl specifikovat. Ale i utkání v Brně ukázalo, že bychom ještě nějakého hráče do ofenzivy potřebovali. Jestli chceme hrát nahoře, tak tam všechny týmy mají vpředu gólovou kvalitu. V tom se určitě můžeme zlepšovat.“

Ve Zbrojovce na podzim hostoval Rudolf Reiter, jak se vám tam líbil a co s ním bude dál?

„Myslím, že to bude výsledkem jednání v dalších dnech.“

Probíhají jednání o přestupu Patrizia Stronatiho, jak se na celou situaci díváte, co by jeho odchod pro Baník znamenal a jak byste jej řešili?

„Samozřejmě vím, jaká je situace. A nemyslím si, že probíhá nějaké jednání. Patrizio má motivaci dostat se do zahraničí, dá se říct, že má asi i nějaký příslib přestup zrealizovat. Když přijdou příznivé podmínky pro klub, asi mu nikdo bránit nebude. Já jako trenér, když vezmu sportovní hledisko, tak bych byl samozřejmě smutný, kdyby měl odejít už teď. Bylo by to oslabení.“

Jaký je stav zraněných: Svozil, Šašinka, Potočný, Mena?

„Doufáme, že to nebude vážné a s úvodem lednové minipřípravy budou nějakým způsobem k dispozici. Uvidíme, každý má něco jiného. Vývoj je těžké odhadovat, ale prognóza je taková, že by to dva až tři týdny měly spravit.“

Nebojíte se drsného lednového losu? Doma Sparta, venku Zlín, doma Plzeň...

„Los je takový, jaký je. Jsem rád, že jsme teď využili relativně příznivějšího losu se soupeři, kteří jsou v tabulce dole. Já vím, že tohle mužstvo se soupeřem roste, takže věřím, že budeme konkurenceshopní a že se o body budeme prát.“