Podzim Baníku: body převažují nad výkony. Zlom přinesli zkušení

Kozlův Baník na podzim táhli veteráni i původně nechtěný Azevedo • FOTO: koláž iSport.cz Konec dobrý, všechno dobré? V podání Baníku ano i ne. S posledními výsledky musí na Bazalech jednoznačně panovat spokojenost, o tom žádná. I zisk 21 bodů za 12 zápasů je fajn. Není divu, že majitel klubu po derniéře v Brně svým hráčům z tribuny děkoval za výhru a popřál hezké svátky. Dva odložené zápasy navíc ve fanoušcích vzbuzují nadšení, že se na jaře Slezané dokonce můžou vetřít mezi úplnou špičku. Aby se to však opravdu stalo, je třeba toho dost zlepšit. Například? Najít útočníka i křídlo a nespoléhat jen na štěstí. Portál iSport.cz dění v Ostravě detailně rozebírá.

Baník nutně potřebuje útočníka a křídlo Nehledě na to, zda z Ostravy odejde do zahraničí stoper Patrizio Stronati, zrovna ve středu obrany Baník má kam sáhnout. Tým trápí úplně jiné pozice: zejména kraj zálohy, kde končí Milan Lalkovič a Roman Potočný zůstává daleko za očekáváním, a útok. „Nějakého hráče do ofenzivy bychom potřebovali. Jestli chceme hrát nahoře, tak tam všechny týmy mají vpředu gólovou kvalitu. V tom se určitě můžeme zlepšovat,“ řekl trenér Luboš Kozel. Ondřej Šašinka doplácí na přemíru snahy a fakt, že většinou hraje na hrotu sám. Tomáš Zajíc navzdory třem gólům podával nevyrovnané výkony a Muhamed Tijani zklamal. Jako střídající žolík byl v závěru podzimu vyloženě marný. Že by přišla na řadu znovu debata o brněnském Antonínu Růskovi? „Jsme odkázáni na stanovisko Brna, protože má platnou smlouvu. S tím nic nenaděláme,“ dodal kouč. Příbram - Baník: Neskutečné Zajícovo sólo! Položil si pět protihráčů, zakončil přesně, 0:3

Podzim (i trenéra?) zachránilo zkušené trio Hezký příběh a zároveň paradox. Tak se dá označit výkonnostní příspěvek dvojice zkušených krajních obránců – Martina Filla a Jiřího Fleišmana – ke zlepšeným výsledkům. Ani jeden oproti letním plánům neměl patřit do základní sestavy, ale nakonec se vše vyvrbilo tak, že právě tyhle vítězné typy měly velkou zásluhu na progresu ve druhé polovině podzimu. Dozadu pevní, dopředu nadstandardní. Celkově spolehliví. Když k tomu připočteme vynikajícího gólmana Jana Laštůvku, jehož zákroky zařídily několik extra bodů navíc a možná i klid na práci pro Luboše Kozla, měl by těmto ostříleným borcům Baník jen děkovat. „Když nejsou výsledky, přicházejí změny. Tak to ve fotbale je. Byl bych asi blázen, kdybych je nestavěl,“ podotkl trenér. Nicméně k tomu, aby hrálo duo F+F, jej donutilo Juroškovo zranění a chabá forma křídel, proto hrál pak Holzer výše. Baník - Pardubice: Fleišmanova přízemní střela Boháče nezaskočila

Nejlepší posilou je jednoznačně Tetour „Během podzimu jsme přivedli dva hráče, z nichž se jeden zapracoval stoprocentně. Pepe Mena vypadl zdravotně,“ hodnotil kouč Luboš Kozel. Pravdou je, že v přestupovém období Baník nepřivedl dva, ale čtyři kusy: kromě Daniela Tetoura, jehož trenér chválil, a Meny ještě Jana Jurošku a Tomáše Zajíce. Říct o někom, že se fakt podařil, platí opravdu jen pro Tetoura. Z jeho bilance 1+3 si nesednete na zadek, ale za dva miliony korun se trefili Ostravští opravdu dobře. Tetour, jakkoli působí nenápadně, má vliv na výstavbu hry, pro kombinaci je klíčový. Přestože o jeho mentální síle Slezané ještě v průběhu léta nebyli stoprocentně přesvědčeni, tohle jméno se povedlo. Zajíc navzdory třem brankám musí přidat a další dva se musí uzdravit. Za Kozlova působení přišel v lednu ještě Jaroslav Svozil a Roman Potočný, tam takový optimismus nepanuje. Mladá Boleslav - Baník: Nádhernou kombinaci završil hlavičkou Tetour, 0:2!

Nechtěný Azevedo naprosto klíčovým hráčem Ten, který už v Ostravě dávno neměl být, ji nakonec táhl tabulkou vzhůru. Z Bazalů šly v posledních měsících zprávy, že Carlos De Azevedo razantně změnil přístup, a na jeho výkonech se to stoprocentně potvrdilo. Přestože byl ještě v létě jednou nohou na odchodu (jednal s Olomoucí i s kluby v Polsku), nakonec zůstal v Baníku a stal se jeho klíčovým hráčem. Když šlo realizačnímu týmu do tuhého, vytáhl 29letého Brazilce z béčka zpátky do ligového kádru a ten se odvděčil nejlepší formou za dobu jeho působení v Česku. S očekáváním potomka se Azevedo v osobním životě zklidnil a na hřišti vyrostl do role tahouna. Už není tím, kdo se sveze s týmem a stále nemá kdovíjaká čísla. Šikovný křídelník bere zodpovědnost na sebe nejen při suverénně zahrávaných penaltách, ale i při samotné hře. Prodloužení smlouvy do konce sezony si zasloužil. Baník - Olomouc: de Azevedo penaltu proměnil umístěnou střelou k tyči, 1:1