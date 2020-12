Do Slavie? Ještě ne. Jak se Trpišovský mohl stát asistentem Uhrina

Plácnem si na to! Jindřich Trpišovský právě prodloužil smlouvu ve Slavii • Pavel Mazáč (Sport)

Jindřich Trpišovský se na tréninku před duelem s Midtjyllandem zapojil do tradičního „baga“ • Michal Beránek (Sport)

Zdeněk Houštecký a Jindřich Trpišovský se chytili do baga společně • Michal Beránek (Sport)

Do děkovačky po postupu Slavie do Ligy mistrů se zapojil i trenér Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým • Michal Beránek (Sport)

Jindřich Trpišovský mohl do Slavie zamířit už dřív než v roce 2017 • koláž iSport.cz

Tři roky vede Jindřich Trpišovský pražskou Slavii. A velmi úspěšně. V Edenu se ale mohl objevit už mnohem dřív než na konci roku 2017. Dva a půl roku zpátky se chystal do akce, na jejímž konci se měl stát asistentem Dušana Uhrina mladšího. Detaily jednání najdete v nové knize Trpišovský, úplný příběh milionového trenéra od autorů Štěpána Filípka a Jana Podroužka, která vychází v Edici Sport.

Ivanu Horníkovi dalo v létě 2015 fušku všechno pořádně nachystat. Do hotelu Don Giovanni, monstra s růžovou fasádou bijící do očí u stanice metra Želivského, svolal schůzku. Na ní se s ním potkali Aleš Řebíček, Dušan Uhrin mladší i Jindřich Trpišovský. A Horník si věřil, že to vyjde. Už měl nachystaný seznam posil, mnohé už předjednané, Uhrin si ho okopíroval.

Zdálo se, že všechno je na dobré cestě.

Jenže potom přišel někdo, kdo všechny plány vzal – a nemilosrdně roztrhal. Stalo se to na Chvalech. V části Horních Počernic, které všichni dobře znají. Horník se tam pro změnu schází s Trpišovským a jeho lidmi. Pak ale přijíždí… František Jampílek. Muž, který drží nad trenérem s velkou budoucností ochrannou ruku a vždy je u klíčových rozhodnutí. Má na ně ohromný vliv.

Kniha o Jindřichu Trpišovském! Redaktor Sportu odhaluje detaily

„Stavěl Jindrovi kariéru,“ ví dobře Horník.

„A pravdou je, že do toho v případě Slavie hrozně zasáhl,“ doplňuje bývalý sportovní ředitel Slavie Miroslav Držmíšek. Ten má přesné zprávy o vývoji situace, je v kontaktu se všemi stranami. Několikrát se sešel i s Horníkem a Trpišovským, ale na základě svých zkušeností z klubu je upozorňoval, že dokončit tenhle delikátní fotbalový projekt nebude jednoduché. A nebylo. „Událo se něco, čemu jsem úplně neporozuměl,“ říká Jiří Šimáně, jenž se chystal od Řebíčka Slavii převzít.

Jak přesně probíhala jednání o příchodu Trpišovského do Edenu? Mohl být rovnou i hlavním trenérem? Proč pro něho mohlo být lepší, že to nevyšlo?

CO KNIHA OBSAHUJE

- Ucelený příběh Jindřicha Trpišovského od samotných začátků, kdy byl ještě „no name“, až po trenéra, jenž oslnil doma i v celé Evropě

- Svědectví a vzpomínky bývalých kolegů, jeho agenta či šíbra Ivana Horníka

- Samostatná kapitola o tom, jaké role rozdal lidem ve svém trenérském štábu přezdívaném „zaťatá pěst“

- Podrobně zmapovaná jízda Evropskou ligou a Champions League. Dosud nepublikované fotografie ze všech etap jeho kariéry

Jindřich Trpišovský. Úplný příběh milionového trenéra. Kniha z edice Sport. • Foto iSport.cz