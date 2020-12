Podzim SFC: bez sebevědomí i útoku, případ Železník musí být poučením

Radost fotbalistů Opavy z branky v utkání proti Mladé Boleslavi • FOTO: ČTK Situace Opavy je vážná, ale ještě ne bezradná. Fanouškům posledního týmu tabulky se šesti body dodávají naději dva zápasy k dobru a intenzivní shánění posil, o kterých server iSport.cz nedávno informoval. I s novými jmény je však třeba poučit se z podzimu a vyvarovat se opakujících se chyb. Podívejte se, co SFC v uplynulé půlsezoně ukázal a jaké jsou jeho vyhlídky do jara.

Bez dobré práce útočníků se nedá hrát Václav Juřena se v lize trefil naposledy v květnu a Slovák René Dedič je zase příliš křehký, na podzim zvládl jen 270 minut. S takovým „příspěvkem“ útočníků není divu, že Opava má spolu s předposlední Příbramí nejhorší ofenzivu v soutěži. Ani Polák Bartosz Pikul toho nenahrál tolik, aby mohl pořádně zaujmout. Byť bývá základem záchrany především pevná defenziva, bez produktivity a efektivity Slezanům body přibývat nebudou. Proto je pochopitelné, že by SFC rád z Rumunska přivedl svého bývalého střelce Tomáše Smolu či jabloneckého Tomáše Čvančaru. Sparta - Opava: Juřena napálil míč jen do boční sítě

Sportovní úsek musí být maximálně efektivní Nový sportovní manažer Pavel Zavadil nemá čas ani prostor na experimentování, do výběru posil a skladby kádru na 22 tvrdých jarních zápasů se musí co nejvíce trefit. Klub vyhodil několik set tisíc korun za dohodu o předčasném ukončení smlouvy s Lukášem Železníkem, takže o to více je nyní pod tlakem, aby se podobné případy nestávaly. Navíc ani třímilionový letní přestup Lukáše Holíka zatím rozhodně nenaplňuje očekávání trenéra ani vedení, od jednoho z nejlepších hráčů minulé sezony druhé ligy se čekalo víc než bilance 1+1. Nicméně třeba neznámý Christ Tiéhi se povedl. Opava - Slavia: Tiéhi pálil po rohu, ale trefil jen blokujícího Masopusta

Zvýšit sebevědomí a natrénovat penalty! Ach, to sebevědomí... Že je v opavské kabině tato vlastnost aktuálně na bodu mrazu, je známá věc. A logická. Souvisí s tím i neúspěšná exekuce posledních dvou pokutových kopů. Proti Baníku, který měl SFC na lopatě, selhal kapitán Jan Žídek a tým pak derby nezvládl. S Mladou Boleslaví měl zase tři body na kopačce Christ Tiéhi, jenž penaltu zahrával v nastavení. Ani on neproměnil a kouč Radoslav Kováč jen skrýval tvář v dlaních. Napumpovat do hráčů sebedůvěru, to bude jeho hlavní zimní úkol. Vždyť i do soubojů jeden na jednoho se pouštěl snad jen Karol Mondek. Opava - Baník: Laštůvka vychytal Žídkovu penaltu! Pokus k pravé tyči si pohlídal Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Zavadilova role už bude definitivně na Žídkovi Přesun matadora Pavla Zavadila ze hřiště do manažerské pozice znamená, že roli lídra kabiny definitivně přebírá Jan Žídek. Spolehlivý obránce a obrovský opavský srdcař udělá vše pro to, ať jeho milovaný klub nespadne zpátky do F:NL, ale aby se to povedlo, musejí se tahouny stát i další zkušení hráči. Jenže problém je v tom, že takových typů Slezané moc nemají, což se na frustraci realizačního týmu, Zavadila i Žídka několikrát projevilo. Že by na sebe vzal kromě nich někdo zodpovědnost přímo na place nebo rozproudil emoce? Nic takového. Ryzí charaktery chybějí. Opava - Baník: Žídek krátce před koncem hlavou srovnal na 1:1!