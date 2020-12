Pohyby ve Spartě? Posily hledá za hranicemi, tři hráči mohou jít hostovat

Radost sparťana Davida Pavelky po gólu na Slovácku, kterým poslal Pražany do vedení 2:1 • Pavel Mazáč / Sport

Co ukázal zápas Sparty s Pardubicemi?

Adam Hložek slaví trefu do sítě Jablonce s nahrávajícím Michalem Trávníkem

Ke konci podzimu trochu ztratila drajv, jako by se palivo v nádrži přiblížilo k nulové kontrolce. Od ledna se Sparta potřebuje znovu nakopnout do vyšších obrátek. Cesta k zažehnutí rudého motoru ale bude trnitá. Čas na práci je extrémně krátký, Letenské navíc svírají chapadla absencí. Co od nich tedy během krátké zimní pauzy očekávat?