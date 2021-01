Co ukázala první příprava Baníku: systémové novinky i ledabylost

Luboš Kozel zkouší v přípravě mladíky • FOTO: FC Baník Ostrava Klasická příprava, chtělo by se říct. Ale ne tak docela. Úvodní zápas Baníku v novém roce 2021 proti druholigovému Prostějovu (0:1) ukázal mnohem víc. Třeba že trenér Luboš Kozel zkouší s týmem nová rozestavení, která by mohla být jarní zbraní Slezanů, či naopak že největší slabinou týmu je ledabylá koncovka útočníků bez emocí. A že Jan Laštůvka je stále nepostradatelný.

Hned tři rozestavení během devadesáti minut S postupem času pod vedením Luboše Kozla byl Baník v uplynulém roce označován za čím dál více čitelnější. Soupeři věděli, jak se nachystat na ostravskou výstavbu hry či rozestavení, které se až na opravdové výjimky vůbec neměnilo. S tím by nyní mohl být konec, což ukázal hned první duel. Během devadesáti minut totiž Slezané vyzkoušeli hned tři různé poziční systémy, mohl by to být na jaře jejich faktor X. Velké týmy umějí přepínat a reagovat i v průběhu utkání. Baník proti Prostějovu začal tradičně se dvěma „šestkami“ a zažitém rozestavení 4-2-3-1. Po chvíli už však schéma připomínalo spíš 4-3-1-2 či diamant 4-1-2-1-2, kdy se Nemanja Kuzmanovič zleva vytáhnul nahoru k Tomáši Zajícovi, pod nimi operoval volný Carlos De Azevedo a klasický defenzivní záložník Adam Jánoš se pouštěl čím dál víc do ofenzivy přes pravou stranu, kde v minulých letech taky nastupoval. Ostravští tam i díky aktivnímu Muhammedu Sannehovi soupeře přečíslovali. Ve druhém poločase pak Ostravští přepli na 3-4-1-2, kde se na hrotu solidně jevil Roman Potočný. Nemanja Kuzmanovič si zkusil víc rolí • Foto Barbora Reichová / Sport

Za Laštůvkou je velká díra Ne že by gólman Viktor Budinský mohl za jediný inkasovaný gól, krásná dalekonosná rána prostějovského Davida Juráska byla totiž tečována a zaplula přesně pod břevno, ale je cítit, když v brance stojí opora Jan Laštůvka a když někdo jiný. Zkušená jednička kromě toho, že v každém zápase vytasí nějaký fantastický zákrok, umí přesně vyhodnotit míru rizika – kdy stojí za to pustit se do odvážné kombinace po zemi a vyjet z presinku přes nabídku středního záložníka a kdy si naopak nekomplikovat situaci a zvolit dlouhý nákop do kraje. S Laštůvkou působí celá defenziva mnohem jistěji, je cítit, jak mu tým věří. I díky tomu, že si mančaft vždycky hlasitě diriguje a organizuje. Důležitá pomoc. Čarovali Kolář s Nitou, ale i Boháč. Podívejte se na nejlepší brankářské zákroky podzimu

Trio mladíků si šance zaslouží Kromě záložníka Jakuba Drozda (17), jehož si Luboš Kozel vytáhl do kádru už před rokem, začínají do áčka Baníku nakukovat i dva talentovaní hráči z ještě mladšího ročníku 2004. Obránce Ondřej Kukučka (16) už na podzim s ligisty trénoval, nově dostává šanci i útočník Daniel Šmiga (17). Proti druholigovým Hanákům rozhodně nezklamal ani jeden z tria. Středopolař Drozd by na jaře mohl dostat víc minut i díky tomu, že mu ubyl konkurent v podobě Milana Jiráska, jenž zamířil do Mladé Boleslavi. Z Kukučky chce trenér udělat právoplatného stopera číslo čtyři, což by pravděpodobně znamenalo, že Ukrajinec Oleksandr Azackij někam odejde. Smlouva mu na Bazalech končí v létě. A pokud se nezlepší produktivita hroťáků, i Šmiga by se v lize mohl dostat na plac. O další příležitost si řekl i testovaný Gambijec Muhammed Sanneh, mohl by se představit v nedělní generálce proti Líšni, byť tam už asi podstatnou část utkání odehraje sestava na Spartu. Luboš Kozel zkouší v přípravě mladíky • Foto FC Baník Ostrava

Ledabylá koncovka bez emocí V současnosti asi největší problém FCB. Když už se Baník po hezkých kombinačních akcích dostane až do úplného finále a fanoušci mají ruce nahoře, zazdí hráči tutovou šanci ledabylou koncovkou. Samozřejmě, může jít o smůlu či výborný zákrok brankáře, ale z ostravských útočníků není příliš cítit hlad po gólech. Ty správné emoce, které týmu přinášel Milan Baroš, chybějí. A to i na tréninku... Muhamed Tijani, jenž měl nahradit Tomáše Smolu, zatím vypadá jako propadák. Přidat ve větším zaujetí by měl i Tomáš Zajíc, Pepe Mena proti Prostějovu rovněž ledabyle zazdil dvě příležitosti. Nemanja Kuzmanovič či Ondřej Šašinka naopak aktuálně doplácejí spíš na přemíru snahy. Tak moc chtějí střeleckou krizi zlomit, že jim to tam nepadá. Platí to i pro Romana Potočného. Roman Potočný se proti Prostějovu neprosadil (archivní foto) • Foto ČTK/Petrášek Radek