Jak sparťané zahazují penalty. Kopat by měl dál Bořek, soudí Lafata

Penalta se nedá se chytit, jen špatně kopnout… Povídejte to sparťanům! Bořek Dočkal a spol. v aktuální sezoně zahodili čtyři penalty z pěti. Pokud budeme počítat i přípravné zápasy, dostaneme se na šest nevydařených pokusů ze sedmi. „Je to především o hlavě,“ shodují se někdejší spolehliví exekutoři Karel Poborský a David Lafata.

Jozef Chovanec, Horst Siegl, Karel Poborský či v novodobé éře Bořek Dočkal a Guélor Kanga. Téměř v každé generaci měla Sparta spolehlivého exekutora pokutových kopů. Jenže v aktuální sezoně rudí tápou. I s přípravnými zápasy kopali sedm penalt a hned šest skončilo neúspěchem.

Naposledy selhal záložník Filip Souček v přípravném utkání s Chrudimí, jehož pokus šel v tréninkovém centru na Strahově vysoko nad. Před ním nepřelstili brankáře dvakrát Bořek Dočkal (Liberec, Zlín), Lukáš Juliš (Slavia) a Libor Kozák (Blansko). Jediným úspěšným střelcem tak zůstává Bořek Dočkal z utkání proti Karviné.

„Vždycky je to hlavně o exekutorovi a jeho hlavě. Když jste pozitivně naladěný a máte na to technicky, můžete uspět,“ říká Karel Poborský, který společně s Chovancem, Sieglem, Lafatou, Dočkalem a Kangou zahrával v rudém dresu od roku 1993/94 nejvíc penalt. „Kdybych si na penaltu nevěřil, nešel bych na ni,“ zdůrazňuje.

„Na tréninku jich můžete kopat kolik chcete, ale v zápase jste v úplně jiném rozpoložení a hlava pracuje jinak,“ přitakává Lafata.

I to byl zřejmě případ selhání Juliše proti Slavii či Dočkala se Zlínem a Libercem. „Na Juldu v derby dolehla tíha okamžiku. Myslím si, že takhle penaltu na tréninku nekope,“ přemítá bývalý elitní zakončovatel.

Sám současný nejlepší střelec FORTUNA:LIGY před pár dny v rozhovoru pro magazín Gól přiznal, že po derby dokonce uvažoval o kontaktování mentálního kouče Mariána Jelínka, se kterým již delší čas spolupracuje. „Blesklo mi to hlavou. Mrzelo mě, že jsem ji nedal. Ale potom jsem si řekl, že tohle se stává i nejlepším hráčům na světě.“

Podobně to vidí i Lafata v případě sparťanského kapitána Bořka Dočkala. „Bořek kopal během kariéry moře penalt. Ve Spartě i v národním týmu. Že poslední nedal, mohlo souviset i s tím, že se třeba necítil dobře.“

Kdo by měl tedy ze současného kádru i nadále mít důvěru? „Bořkova úspěšnost je vynikající a měl by je dál zahrávat. I lepší hráči zahodí dvě penalty a jdou příště na třetí. Jakmile se na mě udělala penalta, hned jsem šel za Bořkem. Tehdy byl podle mě nejlepším exekutorem a platí to dodnes,“ tvrdí člen ligových kanonýrů.

Naprosto výjimečný byl v zahrávání „desítek“ dnes již bývalý špílmachr Letenských Guélor Kanga. Ve FORTUNA:LIZE si míč na značku postavil celkem šestnáctkrát a jen jednou nenapnul síť v brance. Ostatně právě rodák z Oyemu v minulé sezoně úspěšně obstaral všechny sparťanské pokutové kopy včetně vítězného ve finále MOL Cupu proti Liberci.

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale tyto jednoduší typy, kteří nad tím moc nepřemýšlí a prostě to tam pošlou, to mají ve finále jednodušší,“ dodává Lafata.

Jak na „desítku“?

Karel Poborský proměnil v české lize za Spartu z devíti penalt osm. David Lafata se radoval v šesti případech z osmi. V čem tkvělo kouzlo jejich úspěchu? „Kopal jsem je tak, že jsem pokaždé věděl, kam ji chci kopnout,“ nabízí recept bývalý vynikající záložník. „Také jsem měl svoje místa. Občas jsem naopak čekal, co udělá brankář. Když se nehnul, to pak byl problém,“ usmívá se Lafata. „Mě brankář v podstatě nezajímal. Penalty jsem trénoval bez brankáře. Měl jsem dvě tři místa, kam jsem to pravidelně posílal a toho jsem se držel,“ reaguje druhý z Jihočechů. A Lafata dodává: „Musíte mít i štěstí. Kolikrát se člověk ukopnul a stejně z toho byl gól.“

Penalty Sparty v aktuální sezoně: Datum Soutěž Exekutor Soupeř Proměnil 2. srpna příprava Adam Hložek Táborsko NE 13. září F:L Bořek Dočkal Karviná ANO 20. září F:L Bořek Dočkal Zlín NE 30. září MOL Cup Libor Kozák Blansko NE 6. prosince F:L Lukáš Juliš Slavia NE 22. prosince F:L Bořek Dočkal Liberec NE 6. ledna příprava Filip Souček Chrudim NE

Sparťanští exekutoři v české lize (od 1993/94): Jméno Proměnil Neproměnil Guélor Kanga 15 1 Bořek Dočkal 10 4 Karel Poborský 8 1 Jozef Chovanec 7 1 Horst Siegl 7 4 David Lafata 6 2 Zdeněk Svoboda 6 1

