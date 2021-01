Rošáda v Plzni! Limberský vpravo? Ano, je to varianta, tvrdí Guľa

Po podzimu je Viktoria na ostudném devátém místě. Potřebuje se zvednout, probrat, možná i rozbít zakořeněné tradice v sestavě. Své místo v záložní jednotce by mohl s úspěchem najít Pavel Šulc. Proti Hradci dvakrát skóroval, navrátilce z Českých Budějovic bylo na hřišti plno. Branku vstřelil též Lukáš Matějka, další příchozí z jihu Čech.

Proti Hradci hodně vstřelených, ale i inkasovaných branek. Sedí to?

„Ano, splnilo to očekávání, zápas jsme zvládli fyzicky i zdravotně s hráči, které jsme měli k dispozici. Vstřelili jsme pět gólů, což je fajn, na druhou stranu nejsem spokojený, že jsme dvakrát inkasovali, jelikož to jsou pro nás velmi podstatné detaily před startem jarní části. V zápase s Hradcem se nám ukázalo mnoho zajímavých a pozitivních věcí, ovšem zároveň se odhalily naše slabiny. Na nich musíme tvrdě pracovat.“

Na stoperu se objevil Filip Kaša, hned vstřelil branku.

„Podal velmi slušný výkon, ovšem je třeba vidět, v jaké části přípravy se nacházíme my a v jaké Hradec… Nicméně víme, kde jsou Filipovy silné stránky, kvalitu ukázal. Pernica odešel na hostování do Brna, proto je pro nás podstatné, že si stále udržujeme kvalitní konkurenční prostředí na stoperské pozici.“

Též se prosadili oba navrátilci z hostování. Lukáš Matějka skóroval jednou, Pavel Šulc dokonce dvakrát. Také zvýší konkurenci?

„Jsem rád, že je máme zpátky a jsou více etablovaní. Byli s námi už v létě, ale jen chvilku. Po dalším půlroce jsou oba mnohem dál. V jejich případě to není jen o gólech, ale především o připravenosti, o věku, o nastavení, o parametrech a celkovém potenciálu. Věřím, že to oba prokážou i v lize.“

David Limberský nastoupil netradičně na pravém kraji obrany. Může to být jedna z alternativ i pro ligu?

„Ano, je možné, že bude hrát na silnou nohu, byť všichni Limbu znají zleva. Proto jsme se rozhodli, že zápas s Hradcem využijeme k této zkoušce. Vycházíme z jeho enormních zkušeností, jsem přesvědčený, že to zvládne.“

Vystřídal jste pouze tři hráče do pole, což není v přípravě obvyklé. Co vás k tomu vedlo?

„Do zápasu šli pouze hráči, kteří byli stoprocentně zdravotně v pořádku. Proto každý z nominovaných věděl, že dostane výraznou šanci. Na třicet minut, hodinu, případně to odehraje celé. Rozhodli jsme se, že nebudeme riskovat. Nejen s ohledem na zdravotní stav, ale také kvůli počasí a brzkému startu ligy. Vždyť za týden hrajeme v Příbrami.“

Stihnou se absentující dát na ligový start dohromady?

„Dlouhodobě mimo jsou Honza Kopic a Matěj Hybš, ostatní by ale měli být připravení. Pracují s fyzioterapeuty a kondičními trenéry, v úterý se mají připojit k mužstvu.“

Trojice Řezník, Pernica a Alvir zamířila na hostování. Proč zrovna oni?

„Potřebují větší vytížení, pravidelněji nastupovat. Jsou to renomovaní hráči, hlavně Luďo a Raďas, který v Plzni odvedl fantastickou práci. Patří jim poděkování. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pro ně je podstatné, aby svůj silný status naplnili v nových klubech. V létě si k tomu sedneme. Jde o kluky, kteří mají platné kontrakty. To samé platí o Markovi, který dostával méně šancí, jen minuty. Buď byl zdravotně indisponovaný, nebo jsme se rozhodli hrát jiné fotbalisty. Důležité je, aby nyní hrál na pozici, kde uplatní své silné věci. Všechny budeme i nadále sledovat. Oni to vědí, stejně tak to věděli Šulc s Matějkou. Nic pro ně nekončí.“