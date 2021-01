Baník loví ve druhé lize. Chce gólmana a talent, kterého vábí i Karviná

Nejen karvinského Gigliho Ndefeho a testovaného Muhammeda Sanneha řeší vedení Baníku jako možné posily pro jarní maraton, během kterého Slezany čeká 22 ligových zápasů plus MOL Cup. Podle informací deníku Sport se v těchto dnech na Bazalech přetřásají také jména fotbalistů z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, tedy druhé nejvyšší české soutěže.

„Určitě by se tam nějací zajímaví hráči našli, ale je to otázka jednání. Nechtěl bych být konkrétní,“ uvedl trenér Luboš Kozel.

Konkrétní jména však známe, například Lukáš Ciencala, devatenáctiletý talent z Třince. Kozel dobře zná šikovného leváka ze společného působení v reprezentační osmnáctce a devatenáctce, typologicky by se mu hodil, protože Baník se netají touhou posílit kraje. Nejenže už v klubu není Milan Lalkovič, ale v létě končí smlouvy trojici Martin Fillo, Jiří Fleišman, Carlos De Azevedo. Nehledě na opce v jejich kontraktech se vzhledem k jejich věku musí dívat sportovní úsek i jinam.

Ciencala nejčastěji nastupuje na své straně, kde je schopen zahrát i beka, ale nevadí mu hrát ani vpravo či uprostřed. Byť jde o tichého kluka, o kterém v kabině skoro nikdo neví, na hřišti ho zdobí velké sebevědomí. Početní přesila soupeřových beků? Nevadí, díky slušné technice, přímočarosti a rychlému vedení míče se spoustou krátkých doteků vždy volí tu nejkratší cestu k bráně.

Cennou vlastností absolventa gymnázia je i pracovitost a dobrovolné tréninkové dávky navíc, slabinou pak občasná zbrklost a špatné řešení situací, což je však vzhledem k věku pochopitelné.

„Na Lukáše máme nabídky z první ligy. Už na konci roku jsem avizoval, že asi zamíří o patro výš, protože si to zaslouží. A my těmto šikovným klukům nechceme bránit ve štěstí. Pokud to klapne, budu mu přát, ať se prosadí a nastartuje dobrou kariéru,“ říká generální ředitel Třince Karel Kula.

Jenže Baník není jediným zájemcem o Ciencalu, nabídku do nedalekého města poslala i Karviná. Jednalo se v sobotu, kdy hrál MFK s Třincem generálku. Přestupová částka by se měla pohybovat kolem jednoho a půl milionu korun a podle posledních zpráv to vypadá, že hráč má blíž do Karviné.

Mimochodem, tamní práce s mládeží bude možná oceněna ještě jedním zajímavým přesunem, protože do Viktorie Plzeň by se brzy mohl stěhovat teprve sedmnáctiletý gólman Ondřej Mrózek.

Brankáři jsou tématem i pro Baník, osmatřicetileté jedničce Janu Laštůvkovi totiž taky končí smlouva v létě. Právě proto jsou Ostravští v kontaktu s Marianem Tvrdoněm (26) z Ústí nad Labem, kterého na podzim několikrát osobně skautovali. Rodák z Nitry se blýskl šesti nulami, i díky němu se Arma drží na parádním třetím místě. Byly zápasy, kde tři body „udělal“ doslova sám.

„O Mariana evidujeme zájem z několika prvoligových klubů, čemuž se vzhledem k jeho výkonnosti nelze divit. Jezdí se na něj dívat různí skauti. A ano, patří k nim i Baník, nicméně v současnosti není na stole nic konkrétního,“ popisuje Petr Heidenreich, sportovní manažer Ústí.

Tvrdoň je fantastický na čáře, díky mohutné postavě a odolnosti bez problémů stahuje vysoké centry. Podobně jako Laštůvka. Slovenský obdivovatel Petra Čecha a Edersona je navíc v šatně populární, ochotně pomáhá mladším spoluhráčům, rád soutěží. Zlepšit by však mohl rozehrávku, na kterou kouč Kozel dbá. Má na to půl roku, kdy bude pod opravdu velkým drobnohledem.