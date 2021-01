Generálka Baníku: výborný Fleišman i defenziva, špatný útok. Sanneh se řeší

Stejně jako ve středu proti Prostějovu odehrál testovaný dvacátník 70 minut i v neděli proti Líšni. A znovu přesvědčil. S míčem si ví rady, volí správná řešení, má smysl pro kombinaci.

Jediný otazník? Sprintové náběhy, kterých Sanneh moc nepředvedl. Raději si žádal míč do nohy. Škoda, protože realizák mu v pátek udělal testy, z nichž vyšlo najevo, že rychlostně patří mezi nejlepší v týmu.

„Jsou tam věci, které bychom u něj chtěli třeba jinak, ale na tom se dá pracovat. Uvidíme, jak to dopadne, ale jako trenér o něj bych zájem měl,“ přiznal Kozel, jenž Sannehovu budoucnost okamžitě po duelu řešil s lidmi ze sportovního úseku, Aloisem Grussmannem a Michalem Bělákem.

Zářil zkušený Fleišman

Generálka pro Slezany dopadla dobře, rozhodnuto bylo už po půlhodině, kdy se nejdříve hlavou trefil stoper Jakub Pokorný a poté křídelník David Buchta.

Oba góly svými centry zařídil levý bek Jiří Fleišman, nejlepší hráč na dobré trávě vítkovického stadionu. Jistota, klid, nadstavba.

„Jirka je profík. Výborně se udržuje, stará se o sebe. Na tréninku je vždycky první, a i když je venku kolem nuly, bývá v trenkách,“ smál se kouč. „Je připravený, přeji mu, aby mu drželo zdraví.“

Díky skvělé formě zkušeného fotbalisty má o levé straně jasno: před Fleišmanem bude Holzer.

Baník-Líšeň 2:0



+ žádná šance soupeře

+ výborný Fleišman

+ uzdravený Fillo

+ Sanneh obstál (ale chtělo by to víc náběhů, ne vše do nohy)

+ Drozd i Kukučka bez problémů

+ kombinační fotbal

- nevyřešená pozice útočníka č.1 (z formy)

- řešení finální fáze



Z hostů nejlepší Matocha. pic.twitter.com/ccMcqyUsVK — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) January 10, 2021

Horší je to se složením útočníků. Na hrotu se prostřídala trojice Roman Potočný, Tomáš Zajíc a Muhamed Tijani, nejaktivnější byl nicméně Nemanja Kuzmanovič, jenž operoval před nimi.

Napumpovat do forvardů sebevědomí před začátkem ligy, to bude ještě pořádná fuška...

„Mají to v hlavě, vědí to, bavíme se o tom. Říkám jim, že je to jen o práci, opakováním na tréninku se musejí dostat do pohody. Pak je to třeba o jedné situaci, která vyjde, a drží se vás štěstí, jako to měl na podzim Carlos (De Azevedo),“ popisoval Kozel. „Efektivita bohužel není vysoká.“

Žádná tutovka pro soupeře

Pevná naopak byla defenziva Baníku, která soupeři nenabídla žádnou tutovku. Líšeň nehrála špatně, zaujal například šikovný středopolař Marek Matocha, kolem kterého nedávno kroužila Opava, ale Brňany srážela zbrklost ve finální fázi a neviditelní útočníci. Hlasitý Jan Laštůvka byl bez práce.

Výsledek nakonec mohl být pro favorita ještě lepší, několik hezkých kombinací však vyznělo vniveč. Drozd ani Zajíc nezakončovali přesně a neujaly se ani tři přímáky z dobrých pozic přímo ze šestnáctky, exekutorům (Potočný, Mena, Buchta) vždy chyběl kousek. Čas standardek přijde teď.

„Nepojali jsme to úplně jako generálku, chtěli jsme, aby mělo vytížení co nejvíce hráčů, aby byli připraveni, když budou potřeba. Proto jsme to protočili,“ vysvětloval šéf lavičky, který ve druhé půli se svými svěřenci znovu testoval nové rozestavení 4–3–1–2. Na jaře najde své uplatnění.

V pondělí mají Slezané volno, pak už je čeká příprava na nedělní šlágr s rivalem z Letné.