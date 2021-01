iSport podcast: Posílí Slavia a co Sima s Olayinkou? Anglie může strašit

Slavia má před jarem jednoznačný úkol – zúročit vysoký náskok na konkurenty a dovést skvěle rozehranou sezonu ke třetímu titulu v řadě. Sešívaný kádr vypadá ještě silněji než na podzim, trenérský štáb si do Edenu nechal přivést dvě vytoužené posily. Prosadí se Alexander Bah a Taras Kačaraba ve Vršovicích a jaké další rošády v kádru Slavie se ještě mohou odehrát do konce přestupového období? Mají se slávisté bát odchodů Abdalláha Simy a Petera Olaiynky a co bude hlavní faktor při vývoji jejich přestupové situace? A je Slavia lepší než v minulé sezoně?