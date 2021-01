iSport podcast: Jak zvládly kluby extrémně krátkou přípravu?

Nejkratší zimní přestávka a nejdelší jaro v dějinách české ligy. Na jedné straně parádní přísun fotbalu pro diváky, ale na druhé strany také ošidná pauza pro hráče. Ohrožuje jejich zdraví a má situace řešení už letos? Jak by mohly kluby situaci vyřešit do dalších měsíců a let?