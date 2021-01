Strašák krátké přípravy. Jak trefit jackpot? Klíčem jsou data i odolnost

Kratičká zimní příprava, to je novotvar v českém fotbale. Jak vyladit tým, aby projel jarem bez nežádoucího brzdění? Jde o alchymii, úkol hodný Rabiho Löwa. „Je to strašák. Kdo to dokáže trefit, získá jackpot,“ tvrdí Michal Břetenář, někdejší osobní kondiční trenér Patrika Schicka. Jedno je jisté: kdo detailně nepitval fyzickou připravenost hráčů během podzimu, na jaře se mu nečinnost vrátí jako bumerang. Je totiž iluzorní představou, že během čtrnácti dnů před startem FORTUNA:LIGY hráče dotrénujete. Nejde to! V prémiové části článku najdete i rozhovor s nejstarším ligovým hráčem Josefem Jindřiškem.

Tradiční pětitýdenní zimní cyklus je minimálně pro tuto sezonu minulostí. Vzhledem ke koronavirové pandemii dostaly kluby jen čtrnáct dní na přípravu. Jarní část ligy odstartuje už páteční předehrávkou Teplic s Jabloncem.

Na osmnáct týmů čeká do konce května drsná porce přesahující dvacet ligových zápasů, k tomu boje v domácím poháru. Třeba Slavia se může dostat až ke třiceti jarním duelům, a to v případě, že bude postupovat pavoukem MOL Cupu a vyřazovací částí Evropské ligy.

Proto se v českých oddílech vymýšlelo, jak s přípravou naložit. Za normálního stavu by všechny celky opustily studenou republiku a zamířily by do tepla. Movité kluby tak činily i dvakrát během zimní pauzy. Teď? V Chorvatsku se připravovalo Slovácko, v Turecku zase Liberec.

Moravské značky Olomouc a Brno s úlevou přijaly pozvání na Malta Cup, náklady jim do značné míry platil sponzor turnaje. Do Portugalska měla letět Slavia, s ní i Opava. Přítrž výletu učinila koronavirová nákaza. Ostatní kluby zůstaly v Česku, nechtěly nic riskovat.

„Mohli jsme letět do Turecka, ale je to přepych, přeletem bychom ztratili dva a půl dne. Pobývali bychom na letištích, jen bychom zvyšovali riziko nákazy. Rozhodli jsme se věnovat tréninku v Česku,“ říká Bohumil Páník, velitel Zlína.

Kvalitní data jako klíč

Navlas stejně se rozhodlo pět klubů z nejlepší ligové devítky. Než se pouštět do dobrodružství, radši zůstanu doma a budu ladit. Především herní stránku. Na kondici totiž lze v bloku čtrnácti dnů pracovat pouze okrajově.

„Z hlediska fyziologie je krátká pauza strašák,“ tvrdí Michal Břetenář, jenž spolupracoval s Patrikem Schickem a v současnosti je osobním kondičním trenérem několika hráčů Liberce a Plzně. „Jaro je dlouhé, může vás to doběhnout. Zničehonic dojde šťáva a vy s tím už nic neuděláte. Je to jako v hokeji, přijde období Vánoc a hráči přestanou hrát. Je nutné se připravovat systematicky, s výhledem, co přijde.“

Fotbal zažívá totálně novou zkušenost. Všechny kluby dlouho dopředu věděly, co se chystá. Jak přehuštěná bude termínová listina, že v zimě nebude dostatek času na přípravu. Musely reagovat už během podzimu, k přípravě v průběhu první ligové fáze přistupovat doslova vědecky.

„Mít detailní data o připravenosti hráčů je předpoklad úspěchu.