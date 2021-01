Housku čeká poslední půlrok. Láká ho zahraničí, Olomouc vsadí na mladíky

Reprezentační stoper Tomáš Kalas válí v anglickém Bristol City, Jakub Plšek si užívá luxusní zázemí maďarského Puskáse a Šimon Falta doufá v evropské poháry již coby nová posila Plzně. Jen David Houska, další z členů silného olomouckého ročníku 1993, se na jarní část sezony stále chystá v Sigmě. Teď už je to nicméně opravdu definitivní: jde o jeho poslední půlsezonu na Andrově stadionu. Pak mu skončí smlouva a zamíří jinam. Ideálně do zahraničí. „Jsem rozhodnutý,“ říká.

Poslední olomoucký mohykán na šest? No přece Houska. David Houska. Parťáci kolem něj mizí za lepším, vydělávají větší peníze, prožívají se svými rodinami nové zkušenosti v jiném prostředí, jen kreativní středopolař pořád zůstává na Hané. Přestože nyní má Sigma poslední šanci dostat za něj aspoň něco (jako dva miliony od Plzně za Šimona Faltu), než v létě po konci kontraktu odejde bez náhrady, nevypadá to, že by ho klub někam pouštěl.

„Nevím, jaká by to musela být nabídka, abychom to udělali v tomhle období,“ uvažuje sportovní manažer Ladislav Minář. „Muselo by to hraničit s tím, jako by měl třeba ještě smlouvu na rok a půl. A to se zatím neděje, žádné takové signály nejsou.“

Nejsou, protože kluby z Polska, Turecka a Maďarska, které Housku přes několik agentů monitorují, si v tíživé době raději počkají a ověřenou kvalitu podepíšou bez odstupného. Rodák z Poličky dostane o to tučnější balík a obě strany budou spokojené. Tedy až na Hanáky, ti ostrouhají úplně.

„Dobře víte, že já nikdy nenechávám jednání na poslední chvíli, někteří však chtějí změnu. Není to u nich o finančních podmínkách, oni to v Sigmě nemají o penězích. Jsou tu od žáků, chtějí změnit prostředí,“ brání se Minář, že pro zhodnocení těžko mohl udělat víc. Mimochodem, stejný případ je univerzál Martin Hála, také on by rád měnil dres. Rovněž je ve hře přesun do Polska.

Proto je aktuální prioritou Olomouce příchod krajního záložníka. „Budeme se snažit, abychom jednoho aspoň na jaro přivedli,“ potvrzuje funkcionář. Na Andrově stadionu padalo jméno Jakuba Hory, ale ten zamířil za Janem Nezmarem do polské Bielsko-Bialy. Čtyři miliony korun za přestup z Teplic si Sigma navzdory novému partnerství s Tipsportem nemohla dovolit. Když nikdo nevyjde, šanci dostanou talentovaní mladíci, třeba brzy osmnáctiletý Jáchym Šíp.

„Jsem rozhodnutý, v létě odejít. Nikdy to samozřejmě nemůžete říct na sto procent, ale chtěl bych pokračovat někde jinde,“ přiznává upřímně Houska, jehož by zase mohl nahradit Kryštof Daněk (18). „Nejde mi primárně o peníze, chci se posouvat a rozvíjet jako hráč. Třeba si i v jiné soutěži ověřit své schopnosti a naplnit potenciál, který mám. Není úplně dobře přešlapovat celou dobu na jednom místě. Nejlepší by bylo, kdyby se sešla dobrá soutěž, samozřejmě i dobře ohodnocená.“

Aktuálně čtvrtá Sigma jaro v sobotu zahájí tím nejtěžším možným zápasem – duelem v Edenu proti Slavii. Přestože Mináře stále děsí podzimní ztráty a mužstvo v ofenzivě po odchodu Falty oslabilo, z ambic neslevuje: „Máme to rozehrané dobře. Chtěl bych se pohybovat kolem čtvrtého nebo pátého místa. Bylo by špatně říct něco jiného a skončit desátý. Pokud ta šance je, určitě se o poháry pokusíme.“ Když se to povede, čeká na Hanáky od Tipsportu další bonus.

Houska je však v tomto ohledu opatrnější: „Tabulka je hodně vyrovnaná, když se nepovedou třeba dva zápasy, hned klesnete. Navíc spousta týmů nemá dohrané všechny zápasy. Chtěl bych se držet co nejvýš a předvádět fotbal, který by bavil nás i fanoušky. To by bylo úplně ideální.“

Povede se mu poslední půlrok doma přesně podle plánu?