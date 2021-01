Krob: Gól Teplicím nechutná. Štěstí, že ho Grigy neviděl. Titul už je Slavie

Navázali jste na vítěznou sérii z konce podzimu a paradoxně si lépe poradili se špatným terénem než domácí. Čím to bylo?

„Hřiště nebylo ideální. My jsme si ho ale užili, protože poslední týden jsme byli jen na umělce, byli jsme rádi, že jsme opět na trávě. Začátek byl vyrovnaný. Teplice měly střely a nebezpečné centry. Možná, že kdyby vstřelily gól, že by to pak bylo jiné. Ale nakonec jsme první i druhou branku vstřelili my a dostali se tím na koně. Sedlo nám pak všechno, na co jsme sáhli.“

Trenér Petr Rada říkal, že jste byli díky krátké přípravě pořád zdravě nabuzeni. Byla kratší pauza lepší?

„Pro nás hráče určitě. Kvůli COVIDU jsme měli už asi tři přípravy. Když se nic nesmělo, běhali jsme sami po lesích. Měli jsme toho plné zuby. Je dobře, že jsme začali brzy. Hraje se bez fanoušků, takže se nemusí čekat na lepší počasí. A je to lepší, než někde dva měsíce běhat. Možná, že nás to během jara někde dožene, ale jsou široké kádry, aby se hráči protočili.“

Návrat na Stínadla jste si okořenil gólem. Jak chutnal?

„Nechutnal… Radši bych je střílel jinde. Jsem rád, že to bylo až na 4:0 a už to o ničem nerozhodovalo. V Teplicích to mám pořád rád, prožil jsem tu nejlepší období kariéry. S pár lidma jsem v kontaktu. V brance je můj velký kamarád Tomáš Grigar, který chytal 300. zápas v lize. Jediný štěstí, že ten gól neviděl. Přeji celému klubu, aby se co nejdříve ze spodku tabulky dostal.“

Zato vy jste nahoře. Už pomýšlíte na boj o titul?

„O titulu je rozhodnuto. Slavia je odskočená úplně někde jinde a ostatní týmy hrají o druhé místo. My jsme jen udělali vítěznou sérii a dostali se až nahoru. Ale o titulu se nedá bavit. Všichni víme, že Slavia dvakrát třikrát neztratí. My jsme si toho vědomi. Jestli to tak vidí i na Spartě či v Plzni, to nevím. Koukáme spíš pod sebe, chceme se udržet na pohárových příčkách.“