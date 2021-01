Bah o své cestě: Obvyklá není. Přesun na beka ho nejdřív štval, teď je vděčný

Vysněná akvizice mistra dnes poprvé ukáže, co umí. Pravý obránce Alexander Bah, který v lednu přišel do Slavie z dánského Sönderjyske za v přepočtu 45 milionů korun, naskočí za „sešívané“ proti Sigmě Olomouc. Není obvyklé, aby šel nadaný Dán rozvíjet svůj potenciál zrovna do Česka. „Moje kariéra se ale obecně vyvíjí jinak než u ostatních dánských talentů,“ upozornil třiadvacetiletý Bah v rozhovoru pro server bold.dk.

Nebýt trenéra Sönderjyske Glena Riddersholma, musela by se Slavia po novém pravém obránci rozhlížet s velkou pravděpodobností jinde než právě v tomto dánském týmu. Alexander Bah byl totiž ofenzivnějším hráčem, kmital na křídle, jenže Riddersholm ho přeškolil na (halv)beka. Vedl si natolik zdatně, že pro movitý klub z Edenu se stal transferovou prioritou, štáb trenéra Jindřicha Trpišovského v něm vidí ideální náhradu za Vladimíra Coufala, který během podzimu odešel do West Hamu.

Zvykání na novou pozici ale nešlo snadno, nadšení z Baha zrovna netryskalo, když začínal hrát na kraji defenzivní linie. „V prvních týdnech se mi to moc nelíbilo, byl jsem trochu naštvaný. Naštěstí se ukázalo, že to byl správný zásah. Není pochyb o tom, že Glen byl pro můj přestup do zahraničí moc důležitý. Byl to on, kdo mě dal na pravého beka,“ vylíčil Bah po svém přestupu do Slavie v rozhovoru pro dánský web bold.dk.

„Zprvu mě to unavovalo, teď jsem mu za toto rozhodnutí nesmírně vděčný. Očekávám, že na téhle pozici budu hrát po zbytek kariéry. Mám pocit, že tam mám největší potenciál růst. Glen byl na mě velmi tvrdý, ale jenom proto, že pro mě chtěl to nejlepší. Jsem si jistý, že mi pomohl dostat ze sebe to nejlepší. Pořád mě motivoval, až do posledního dne, co jsem v Sönderjyske byl. Hodně mu dlužím,“ přiznal třiadvacetiletý Dán.

Cesta, kterou si Bah vybral, je v Dánsku překvapivá. Ze severské země do Česka se kvůli kariérnímu posunu nechodí. „Není to obvyklý přestup, ale obecně se moje kariéra vyvíjí jinak než u jiných dánských talentů,“ reagoval Bah.

Vzápětí tuhle myšlenku podpořil. „Vždy jsem postupoval odspoda, nebyl jsem v mládežnických reprezentacích, nakonec jsem si připsal přece jen dva starty za jednadvacítku, ale jinak jsem šel postupně – z druhé ligy do první a z ní do Superligy. Ta cesta byla dlouhá, ale myslím, že jsem dělal správná rozhodnutí. Upřednostňoval jsem vždy to, abych hrál, před penězi. Nejdůležitější pro mě je, abych byl šťastný a užíval si fotbal,“ podotkl dánský bek.

V Dánsku by se spíš čekalo, že by se ze Sönderjyske posunul do elitního klubu v zemi. „Mnoho lidí mi říkalo, že bych teď mohl jít do Midtjyllandu nebo FC Kodaň, ale osobně jsem cítil, že je čas jít ven a vyzkoušet si jinou zemi a kulturu, kde se můžu dál rozvíjet. Věřím, že právě ve Slavii se můžu rozvíjet nejlépe,“ přiblížil Bah.

„V Dánsku jsem hrál a ze Sönderjyske se stal tým, který může konkurovat těm nejlepším v zemi. Doma jsme porazili Midtjylland nebo Bröndby, takže jsem trochu cítil, že kdybych měl pokračovat v Dánsku, můžu zůstat v Sönderjyske. Určitě to nebylo tak, že bych se cítil příliš dobrý pro Sönderjyske, tam bych se mohl stále posouvat, ale podle mě nastal čas vyzkoušet si jinou ligu,“ rozebral hráč, který bude v červenobílém dresu nosit číslo pět.

Nad nabídkou z Edenu prakticky neváhal. „Sešívaní“ po něm mocně toužili už v minulém přestupovém okně, jejich zájem vytrval a v lednu bylo brzy hotovo. „Nebylo těžké rozhodnout se pro Slavii, jednala rychle a já o ní byl přesvědčený. Vyhlídky na to, že budu hrát, jsou dobré,“ vysvětlil Bah, který má na kontě jeden start i gól za reprezentaci Dánska. Dnes se poprvé představí v české lize.