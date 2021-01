Trpišovský po vstupu do jara: Bah hrál chvalitebně, chválím trávníkáře 

Jaký byl vstup do jara?

„Olomouc hrála velice dobře, měla lepší pohyb, byla u všeho dřív, lépe se na tom terénu pohybovala. Pak dala gól, pro nás to byl těžký vstup do zápasu. Naštěstí do poločasu se nám povedlo výsledek otočit a myslím, že ve druhé půli jsme už hráli velice dobře, náš výkon byl kombinačně, pohybově i fotbalově lepší. Jsme rádi, že jsme po netradiční přípravě a všech problémech, které jsme měli, vstoupili do jara dobře. Sigma hrála ve velkém tempu a intenzitě, v první půli nám dělala velké problémy.“

Neblesklo vám po inkasované brance, že byste mohli do jara vstoupit podobně jako před rokem na Bohemians, kde jste prohráli?

„Ani ne. Situace byla jiná. Musím pochválit naše trávníkáře, hřiště bylo na podmínky, co jsou, neuvěřitelně připravené. Tehdy na Bohemce to byl asi nejhorší terén, jaký jsem kdy v lize zažil. Gól jsme navíc dostali brzo, měli jsme dost času něco dělat. Bylo jasné, že pro nás v tu chvíli bude ten zápas ještě těžší. Ale myslím, že tým je dál než před rokem. Věděl jsem, že se do zápasu vrátíme.“

Jak se vám líbil Alexander Bah, posila z dánského Sönderjyske?

„Zahrál velice slušně, chvalitebně. Na krátkou dobu, co tu je, a že si musel zvykat na změnu postu a rozestavení, ukázal, že má velkou herní inteligenci. Je v cizí kabině, v jiném systému. Ještě nedělá věci automaticky, přemýšlí, kde se má pohybovat, koho má hlídat, to mu samozřejmě bere čas. Ukázal dobré věci do ofenzivy, měl náběhy, předvedl dobrá rozhodnutí s míčem, tam je jeho nadstandard. V defenzivě se s tím vypořádal velice dobře, Kúdy (Kúdela) ho korigoval, my z lavičky také. Sigma hrála dobře, byl to pro něj těžký zápas. Neukázal vše, co v něm je. Ostatní hráči si na něj musejí zvyknout.“

Do zápasu zasáhli hráči, kteří se vám v zimě vrátili z hostování. Například Jakub Hromada, Mick van Buren, Júsuf nebo Michal Beran. Jaké s nimi máte plány dál?

„Je to tak, že teď nás to zachránilo. Nebylo k dispozici asi osm hráčů, byli jsme bez pěti středových hráčů, Hromada nás zachránil, že tu byl. Současná situace je pro ně menší výhodou, měli šanci se dostat na hřiště, za normální situace by to bylo těžší. Během ledna budeme mít hodně zápasů, v úterý hrajeme pohár, další týden dohráváme ve Zlíně. Mají velkou šanci, budou na hřišti. Na nás bude, abychom si na konci ledna situaci vyhodnotili. Kádr si chceme nechat širší. Bude záležet na zdravotním stavu týmu i na komunikaci s těmi hráči. S některými kluby máme předběžné dohody, že bychom jim hráče pustili. Je možné, že by dva hráči mohli odejít na hostování, aby měli herní vytížení.“

Po utkání jste mluvil s olomouckým záložníkem Davidem Houskou. Bylo za tím něco víc?

„Chválil jsem ho za výkon. Je to typ záložníka, který mám rád. Je to nadstandardní fotbalista, někdy má emoční výkyvy. Jeho výkon se mi líbil. Povídali jsme si jen o zápase, který probíhal.“