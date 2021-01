Kuchta: Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Penalta jasná, ruku jsem necítil

Už počtvrté v kariéře dva góly v ligovém zápase, co někdy hattrick?

„Ten mi asi není souzený. (smích) Ale jsem rád, že jsem dal dva góly a pomohl jsem týmu zase trochu jinak než tím poctivým běhavým výkonem. Dneska mě to odměnilo.“

Ale s klikou, penaltu jsem proměnil nadvakrát. Zatrnulo vám i s ohledem na to, jak suverénně si Ondřej Kúdela poradil s tou první?

„Je to tak. Spadl mi obrovský kámen ze srdce, nechtěl jsem to týmu pokazit, ale na druhou stranu jsem si věřil, že ji proměním. V kabině s klukama jsme si řekli, že jsem útočník, že chtějí, abych dával branky. Je pravda, že Kudy to ale trefuje s přehledem, myslím, že exekutora nebudeme vůbec měnit.“

Slavia - Olomouc: Mandous chytil penaltu Kuchtovi, ten ale dorazil do sítě! 2:1

Říkáte, že góly dáváte z těžkých pozic a ty lehké si těžkými uděláte. Sedí to na tohle a i na váš druhý gól, který jste taky dorážel na několikrát?

„Je to tak. Nevím, čím to je, ale nějak se tam vždycky nachomýtnu, vyberu si prostor... Je to asi intuice, kde vyběhne balon, mám na to i štěstí. Jsem tam, kde mám být. A pak to takhle doklepávám.“ (smích)

Mimochodem u té první penalty, hrál jste rukou? Právě to totiž sudí Ondřej Berka konzultoval s videorozhodčím.

„Zpracovával jsem si balon do těla, necítil jsem ruku. Bylo to tak rychlé, hrál jsem to bokem... Dal jsem si to trošku, pak u mě byl Greššák a podrazil mě. Jasná penalta, myslím.“

Sigma se dostala na začátku zápasu do vedení, byl to odraz vaší těžké přípravy a absencí, které jste před utkáním počítali?

„Nebáli jsme se toho. Ano, věděli jsme, že nás tohle všechno potkalo, my na to ale nechtěli myslet, hlavně odvést maximum. To, co jsme si prožili, až tak hrozné nebylo.“

Na nerozehranost to tedy nemělo vliv?

„Ze začátku asi trochu jo, hledali jsme se, ale pak jsme to zvládli s přehledem.“

Spokojenost?

„S výsledkem naprostá spokojenost. Byl to důležitý zápas, začátek roku jsme chtěli zvládnout dobře, myslím, že se nám to nakonec podařilo, ale začali jsme až od poloviny prvního poločasu. Do té doby nás Sigma celkem překvapivě zatlačila, dostali jsme gól. Ale zvedli jsme se, dali jsme branky a pak už se nám hrál snáz.“