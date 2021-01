Dynamo proti Pardubicím ve stroji času. Penalta? Asi byla, řekl hrdina

Fotbalové Budějovice mají jednu příjemnou jistotu. Když hrají s Pardubicemi, po faulu na obránce Pavla Nováka se kope penalta a Dynamo zvítězí. Platilo to v dubnu 2019 (1:0) i v neděli odpoledne v Ďolíčku (2:0). „Krásná shoda okolností,“ usmál se budějovický obránce po první ligové výhře v roce 2021. Dynamo ukončilo domácí neporazitelnost Pardubic a poskočilo z třináctého místa na jedenácté.

Začněme tím nejdůležitějším: jak vypadala nepřehledná penaltová situace na konci prvního poločasu z vašeho pohledu?

„Nabíhal jsem na první tyč, Matej Mršič kopl roh zrovna špatně. Já se na poslední chvíli nohou dostal před pardubického obránce Surzyna, který mě zezadu kopl do nohy. Pak už je na rozhodčích, jak to posoudí. Měli video, takže to penalta asi byla.“

Přitom Pardubice do té doby měly víc ze hry, viďte?

„Rozhodně měly víc šancí. Zato my dlouho hráli pasivně a spousta míčů šla dozadu, přesně na tohle Pardubice čekaly. Začali jsme nervózně a chvilku trvalo, než si to sedlo. Po dvaceti minutách jsme se zvedli a na konci první půle dali gól. Ve druhém poločase jsme hráli ze zajištěné obrany na brejky a Marko Alvir na konci přidal druhý gól, který nás uklidnil.“

Dá se říct, že jste vyhráli mizernému terénu navzdory?

„To se nedá nic dělat, je leden a mrzne. U nás to vypadá podobně, kulečník se teď může hrát možná jen na Slavii. Nevadí, i tak jsme uhráli důležité tři body.“

Těší vás, že jste jako první sezoně porazili Pardubice v jejich azylu v Ďolíčku? Východočeši „doma“ na podzim ani jednou neprohráli.

„Věděli jsme, že Pardubice hrají v Ďolíčku velmi dobře. Hrají dobrý kombinační fotbal, žádné zbytečné nákopy a na nováčka si vedou dost dobře. Vyhrály tu nad Libercem a vzaly body i Slavii. Chtěli jsme hrát poctivě v defenzivě a věřili jsme, že nějaký gól dáme. To se nám povedlo a jsme šťastní, že povezeme domů tři body, které nám v náročném programu můžou pomoct.“

Když je řeč o náročném programu, už ve středu vás čeká domácí dohrávka s předposlední Příbramí. Nakoplo vás první letošní vítězství?

„Týmový výkon nám pomohl a s Příbramí chceme vyhrát zase. Je jasné, že po první výhře se vám hned hraje líp. Věřím, že takhle, jak jsme začali nový rok, budeme pokračovat dál.“

