Guľa po ztrátě Plzně: Zklamání. Snad jsme vyčerpali fotbalové neštěstí

Mrzí vás remíza v Příbrami?

„Je to jednoznačně zklamání, byl to zápas o jednom gólu. Nepodařilo se nám vstřelit branku po standardních situacích ani proměnit pokutový kop. Je to málo na to, s jakými očekáváními jsme do zápasu šli. Příbram podala bojovný výkon, dostala se dokonce do dvou zajímavých možností. Na toto zimní období bylo velmi solidně připravené hřiště. Nic nám nebránilo k tomu, abychom zápas zvládli do vítězstí, to se nepodařilo.“

Zaznamenal jste od špatného závěru podzimu na mužstvu nějaké změny?

„Nějaké mikrozměny tam byly, možná větší zodpovědnost v defenzivních věcech. Potřebovali jsme otevřít soupeře, bylo to o jednom gólu. V tak bojovném zápase se nám to nepodařilo. Rozhodla produktivita.“

Proč se vám nedaří střílet branky?

„Jde o systémové prvky, jak soupeře otevřít, nebo si pomoct standardní situací, rozhoduje také individuální kvalita hráčů a klid ve finální části. Jedná se o soupeřovu třetinu hřiště a především jeho vápno. Chybí nám tam klid, třeba i dát jeden gól, který si vypracuje hráč na základě individuální kvality.“

Proč nehrál od začátku Aleš Čermák?

„Bylo tam víc argumentů, nebyl s námi od začátku přípravy kvůli zdravotním problémům. Šulc vypadal solidně, v generálce dal dva góly a naši pozornost si zasloužil.“

Kopala se mu penalta špatně, když měl zničený puntík, odkud se střílí? „Nevšiml jsem si toho, ale v kabině to padlo. Aleš vzal zodpovědnost na sebe a chtěl proměnit, to je důležité. Ale potřebujete to tam v takovou chvíli uklidit. Nevím, jestli mu to vyčítat, co tomu hráči povíte. Také renomovanější světoví fotbalisté už penaltu neproměnili. Měli jsme na to vstřelit gól v průběhu hry, tahle možnost byla v zápase nejvíc viditelná. Věřím, že tohle fotbalové neštěstí jsme si na dlouho vyčerpali a začneme vyhrávat.“

SESTŘIH: Příbram - Plzeň 0:0. Nešťastník Čermák trefil břevno a komicky nedal penaltu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Vadilo vám, že to poblíž penaltového puntíku bylo takhle rozkopané?

„Je to specifické, ale nejsem tady od toho, abych do toho vstupoval, asi se to stává. Domácí toho využili, je to přirozené, hráli bojovně a s maximálním úsilím, aby nás vykolejili. To se jim povedlo.“

Jste spokojený s hráči, kteří za vás v ostrém zápase nastoupili poprvé?

„Falta v týdnu ukázal, že je třeba se jím zaobírat na křídelní pozici, určitě nám přinesl solidní pohyblivost a rychlost. Nový hráč ale také potřebuje mužstvo, aby mu pomohlo takový zápas zvládnout výsledkově. Šulcík to zvládl slušně, má konkurenci v podobě silného hráče (Čermáka). Kaša předtím hrál za nás jen velmi kátce, dnes ukázal velmi slušný výkon, pro nás bude tím pádem zajímavější, jak to poskládat za týden doma (proti Pardubicím). Vykartoval se Čermák, přejeme si, aby se zranění hráči uzdravili. Když musel odstoupit Hejdys (Lukáš Hejda), vyvedlo nás to z rytmu, snad budou s Limbou (Davidem Limberským, který kvůli svalovému zranění odstoupil o přestávce) brzy fit, stejně jako Honza Rezek.“

Dařilo se vám vystoupit ze zaběhnutých stereotypů a něco oproti podzimu změnit, jak jste o tom před startem jara mluvil?

„S hráči jsme prošli parametry naší hry, aby věděli, co a jak dělají v tréninkovém procesu. Negativní výsledky to zakrývají, je to velmi cítit na každém kroku, to je přirozené. Chlapci potřebují podporu, získat sebevědomí z tréninkového procesu a z věcí, co můžeme ovlivnit. Výsledkově se nám to dneska nepodařilo, ale najdeme tam věci, které si vezmeme okamžitě do nejbližšího zápasu. Mužstvo má kvalitu, že doma dokáže zápasy zvládat, ale my to pořebujeme přenést na dlouhodobější a stabilnější výsledky i venku.“

