Plzeň byla v křeči. Výsledek tomu dodal pachuť, přiznal debutant Šulc

Svou šanci si musel trpělivě vyčekat. Než Pavel Šulc oblékl poprvé plzeňský dres, obrazil po hostováních v Jihlavě, Opavě a Českých Budějovicích celou republiku. Na soutěžní debut za svůj mateřský klub však nebude vzpomínat úplně v dobrém.

„Šel jsem na hřiště s tím, že jdeme vyhrát zápas. Nesoustředil jsem se na to, že hraju poprvé za Plzeň, chtěl jsem prostě vyhrát. Ale bohužel se to nepovedlo,“ přiznal se kreativní fotbalista, který tentokrát dostal přednost před Alešem Čermákem. „Výsledek tomu dal takovou pachuť, tady máme prostě získat tři body, víc k tomu není třeba říkat. Jsem rád, že jsem se dostal do sestavy, ale mohlo tam toho být ode mě určitě víc,“ dodal zklamaně.

Na slibná představení z Českých Budějovic či reprezentační jedenadvacítky určitě nenavázal, předvedl toho hodně málo. Ostatně jako celý tým.

„Šance jsme měli, v první půli to gólman dvakrát zázračně chytil. Možná bychom měli zlepšit centry, nevím, přišlo mi to od nás v křeči,“ hodnotil produkci červenomodrých.

Na hřišti vydržel Šulc do 64. minuty, pak uvolnil místo Čermákovi. A zachumlaný do péřové bundy a deky na lavičce sledoval marnou honbu za vítězným gólem.

„Věřil jsem, že to strhneme, vyhrálo by se 1:0 a šlo by se od toho. Takhle si vezeme bod, ale to je málo,“ uznal.

První velkou šanci Viktorie měl Šimon Falta až v 37. minutě, ale svou slabší pravou nohou zblízka Ondřeje Kočího nepropálil. Respektive propálil, jenže míč se od hýždí příbramského gólmana odrazil mimo branku.

„Chybělo tomu asi trochu víc klidu,“ uznal osmadvacetiletý fotbalista, kterého Plzeň koupila minulé pondělí z Olomouce za dva miliony korun. „Chtělo to hrát gólmanovi mezi nohama. Kdybych to dal po zemi, určitě by to skončilo v bráně,“ věděl už s odstupem.

O chvíli později vychytal Kočí podobně Filipa Kašu, ve druhé půli nejprve střídající Aleš Čermák trefil hlavou břevno a pak neuvěřitelně zmastil penaltu.

„Dojeli jsme na efektivitu, protože šance byly, a kdybychom jednu proměnili, určitě to zvládneme,“ shrnul to Falta.

Na levém křídle, kde se cítí nejlépe, odvedl dvojnásobný český reprezentant slušný výkon. Kromě šance na sebe upozornil několika centry, rozehrával i rohové kopy, které mu v Olomouci šly náramně.

„Ještě furt si zvykám, ale hrálo se mi dobře a věřím, že to zápas od zápasu bude lepší,“ podotkl opatrně.