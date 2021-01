Kotal: Protiútoky jsme měli řešit lépe. Jak hodnotil Vitíka s Minčevem?

Jak moc do dění na hřišti promluvilo počasí? Během utkání klesla teplota až k minus třinácti stupňům.

„Počasí bylo nepříjemné. Pokud hráči běhají, teplota jim tolik nevadí. Terén byl ale těžký pro obě strany, taky nebylo moc šancí. Mrzí mě, že jsme v závěru některé protiútoky nevyřešili trochu lépe.“

Dopředu jste toho moc neukázali, berete remízu jako ztrátu?

„Na to jsou dva pohledy. Jako ztrátu beru, že jsme nedokázali dát gól. Plusem je, že jsme naopak neinkasovali. Třeba Vitík podal velmi dobrý výkon, zapadl do sestavy. Věřím, že až se nám vrátí někteří hráči, budeme ještě kvalitnější. Hlavně směrem do útočné fáze.“

Vitík nastoupil v lize vůbec poprvé. Můžete rozvést, jak jste s ním byl spokojený?

„Myslím, že to zvládl velmi dobře. Na tom terénu jako mladý hráč situace řešil celkem s klidem a přehledem. Bez velké chyby, což je strašně důležité. Na podzim jsme dostávali góly po našich chybách, nyní jsme se hrubých chyb dokázali vyvarovat. Je škoda, že jsme nějaký útok nezakončili.“

Proč jste se vrátil k variantě se čtyřmi obránci, když jste v přípravě hráli výhradně se třemi?

„Opticky to byla čtyřka, ale tím, že Azevedo neustále chodí doprostředka, chtěli jsme se víc do hry dostat přes Hanouska. Bohužel dostal málo přihrávek. Vycházeli jsme z rozestavení soupeře, ale do útočné fáze jsme chtěli hrát spíš na tři a zakládat útoky přes levou stranu, Láďa Krejčí bohužel musel střídat.“

Příčinou Krejčího střídání bylo zranění v obličeji, máte nějaké bližší informace?

„Nevím konkrétně, ale je tam podezření na zlomeninu. Doufejme, že to tak nebude. Uvidíme ale až po rentgenu.“



Šanci v základní sestavě dostal i Martin Minčev. Jak jste s ním byl spokojený?

„Martin je spíš útočník než záložník, ale myslím, že v prvním poločase měl trochu problémy s rychlým přepínáním. I on ale přispěl k udržení čistého konta, v záloze jsme si celkem dobře předávali hráče.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč – de Azevedo, Daniel Tetour (88. Ndefe), Holzer (86. Zajíc) – Kuzmanović (77. Potočný). Hosté: Nita – Plechatý, Vitík, Hancko, Matěj Hanousek – Vindheim, Sáček, Dočkal (C), Minčev (72. Trávník), Ladislav Krejčí st. (46. Karabec) – Juliš. Náhradníci Domácí: Budinský, Svozil, Potočný, Ndefe, Zajíc, Buchta, Mena Hosté: Heča, Lischka, Trávník, Karabec, Kozák, Šilhart, Ryneš Karty Domácí: J. Pokorný, Jánoš Hosté: Ladislav Krejčí st., Dočkal Rozhodčí Zelinka – Caletka, Podaný Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

